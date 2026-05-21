El País

Listado de los 19 centros educativos que continúan cerrados en Limón por las lluvias

MEP confirma apertura de la mayoría de centros educativos en Limón y Turrialba

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Por Yucsiany Salazar
Inundaciones Batán
Inundaciones Batán de Limón este miércoles 20 de mayo por el paso de la onda tropical N°3. (Reiner Montero/La Nación)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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