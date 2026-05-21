Listado de los 19 centros educativos que continúan cerrados en Limón por las lluvias

Inundaciones Batán de Limón este miércoles 20 de mayo por el paso de la onda tropical N°3.

Un total de 19 centros educativos en la provincia de Limón continúan cerrados durante este jueves 21 de mayo producto de las afectaciones por las fuertes lluvias que se presentaron en el territorio durante las últimas horas.

Según confirmó el Ministerio de Educación Pública (MEP), las demás escuelas y colegios que estaban cerrados y sin clases durante el miércoles ya se encuentran habilitados.

Estas son las instituciones cerradas:

Mata Limón, Talamanca. Gandoca escuela, Talamanca. Barbilla, Matina. Escuela Unión de Río Peje, en Río Blanco. San Cristobal, Matina. Palestina, Zent. Escuela de Matina. Goly, Matina. Sahara, Matina. Línea B, Matina. Bristol, Matina. Corina, Matina. La Esperanza, Matina. San Juan, Batán. San Miguel, Matina. 4 Millas, Matina. 28 Millas, Matina. Santa Marta, Matina. La Margarita, Batán.

En el caso de Turrialba, Cartago, la Dirección Regional confirmó que todos los centros educativos están habilitados, con excepción de la Escuela Unidocente El Sol por labores de limpieza.

“Quedó con suciedad de paredes, pisos, así como del mobiliario y se está realizando la limpieza correspondiente en coordinación con la Comisión Municipal de Emergencias”, indicó el MEP.