El País

La Antigua Aduana abrirá sus puertas a una jornada gratuita de yoga, meditación y bienestar

Personas con o sin experiencia podrán participar en una mañana dedicada al bienestar físico y mental. Estas son las actividades programadas y cómo inscribirse

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Por Silvia Ureña Corrales
La celebración del Día Internacional del Yoga reunirá actividades de bienestar, aprendizaje y meditación en San José.







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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