La Antigua Aduana abrirá sus puertas a una jornada gratuita de yoga, meditación y bienestar

La celebración del Día Internacional del Yoga reunirá actividades de bienestar, aprendizaje y meditación en San José.

El yoga ganó espacio en Costa Rica como una práctica asociada al bienestar físico y mental. En ese contexto, San José se unirá a la conmemoración mundial del Día Internacional del Yoga con una jornada gratuita abierta a personas de todas las edades el próximo 20 de junio en la Antigua Aduana.

La actividad se realizará de 8 a. m. a 1 p. m. en la Casa del Cuño y será organizada por El Arte de Vivir. El programa incluirá sesiones de yoga, meditación, ejercicios de respiración consciente y presentaciones musicales.

El evento forma parte de la celebración internacional que cada año reúne a millones de personas en más de 180 países. La fecha fue proclamada por las Naciones Unidas en 2014 con el objetivo de reconocer el aporte de esta disciplina a la salud física, mental y emocional.

Entre las actividades programadas destacan las clases magistrales de yoga, dirigidas tanto a practicantes habituales como a personas que desean acercarse por primera vez a esta disciplina. Los organizadores indicaron que no será necesario contar con experiencia previa para participar.

Además, representantes de Asoyoga y de la Universidad de Costa Rica participarán en un conversatorio sobre la filosofía del yoga, donde abordarán distintos aspectos relacionados con esta práctica y su evolución.

La jornada concluirá con una sesión de meditación y música con mantras, como parte de las actividades orientadas al bienestar integral de los asistentes. Según la organización, la propuesta busca acercar herramientas que contribuyan a reducir el estrés y mejorar la calidad de vida.

Los participantes deberán llevar mat de yoga, agua y ropa cómoda. La inscripción estará disponible en este enlace: yoga.elartedevivir.org/Costa-Rica.

El Arte de Vivir informó que desarrolla programas de yoga, meditación y desarrollo humano en más de 180 países como parte de sus iniciativas de bienestar y promoción social.