Juzgado de Familia rechaza demanda de nulidad contra el primer matrimonio igualitario celebrado en Costa Rica entre Laura y Jazmín

Laura Florez Estrada y Jazmín Elizondo, quiénes fueron las primeras mujeres en Costa Rica en unirse en matrimonio de forma legal. (Foto de archivo LN).

El Juzgado de Familia del I Circuito Judicial de San José rechazó una demanda de nulidad contra el matrimonio de Laura Flórez-Estrada Pimentel y Jazmín Elizondo Arias, la pareja que protagonizó el primer matrimonio igualitario en Costa Rica en el 2015.

El proceso fue interpuesto por la Procuraduría General de la República (PGR) en el 2016. El caso se remonta al 2015, cuando Flórez-Estrada y Elizondo contrajeron matrimonio tras un error del Registro Nacional que hizo que Jazmín figurara como de sexo masculino, en un contexto en el que aún regía en el país la prohibición de las uniones entre personas del mismo sexo.

En su decisión, el juez Walter Alvarado Arias destacó la opinión consultiva OC-24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), emitida en enero de 2018, mediante la cual ese tribunal se pronunció a favor del matrimonio igualitario.

‘Es una gran victoria’

“El matrimonio celebrado entre las partes demandadas es absolutamente legal conforme a la normativa constitucional y convencional”, señala el fallo, al recordar que cuando la Sala Constitucional anuló la norma que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo, los magistrados establecieron que dicha prohibición era nula desde su promulgación.

Juzgado rechazó petición de PGR de anular matrimonio entre aura Flórez-Estrada Pimentel y Jazmín Elizondo Arias. (Gabriela Téllez)

“Estamos muy felices de que finalmente se diera esto porque lo hemos esperado por mucho tiempo”, dijo Laura Florez-Estrada a La Nación.

Explicó que cuando les anularon el matrimonio, ellas podían haberse casado en cualquier momento, pero “queríamos recuperar la fecha por la que luchamos tanto, después de tantos procesos legales”.

“Cuando se aprobó (entró a regir) el matrimonio igualitario para mí fue completamente agridulce, fue como que sí, ganamos en grande, pero nosotras perdimos demasiado. Finalmente se resolvió esto, porque sí ha sido un proceso larguísimo, demasiados abogados, demasiado tiempo, dijo.

“Es una gran victoria. Estamos muy felices de todo haber podido recuperar nuestra fecha. Somos el primer matrimonio igualitario en Centroamérica y pues era una injusticia llegar a llegar al matrimonio", cerró Florez-Estrada

Costa Rica legalizó el matrimonio igualitario desde agosto de 2018, cuando la Sala Constitucional anuló la prohibición del inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia. Sin embargo, el derecho entró a regir 18 meses después. El fallo acató la opinión consultiva de la Corte IDH.

El matrimonio de Flórez-Estrada y Elizondo generó que a ambas mujeres se les iniciara una causa penal por falsedad ideológica, archivada en el 2019 tras la opinión consultiva de la Corte IDH y el fallo constitucional. En ese proceso, también fue implicado el abogado que las casó, Marco Castillo.

Sin embargo, los procesos para anular el matrimonio continuaron, según explicó Florez-Estrada a La Nación. El matrimonio fue revocado en el 2017 por decisión judicial. Sin embargo, en ese mismo año, el Tribunal de Familia revocó esa sentencia por estar pendientes de resolver acciones de inconstitucionalidad contra el artículo que prohibía el matrimonio igualitario.

En el 2020, el juez Francis Porras León anuló la unión de ambas dentro de un proceso disciplinario notarial contra el abogado Castillo, al cual lo suspendió por 13 años del ejercicio de su profesión; posteriormente la sanción fue reducida.

En el 2024, el Tribunal Disciplinario Notarial, dentro del proceso contra Castillo, anuló la resolución que previamente había dejado sin efecto el matrimonio.

El juez Alvarado Arias calificó la sentencia de Porras como una “clara intromisión a la competencia” de Familia.