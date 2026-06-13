El País

Juzgado de Familia rechaza demanda de nulidad contra el primer matrimonio igualitario celebrado en Costa Rica entre Laura y Jazmín

Laura Flórez-Estrada y Jazmín Elizondo se casaron en el 2015, pero han afrontado un largo proceso judicial.

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Por Sebastián Sánchez
Laura Florez Estrada y Jazmín Elizondo, quiénes fueron las primeras mujeres en Costa Rica en unirse en matrimonio de forma legal. (Foto de archivo LN). (Marcela Bertozzi)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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