Se supone que son cinco. La familia Naibryf vive en Weston. Ahora, el hijo menor de Carlos y Ronit, Ilan, está desaparecido entre los escombros y no tienen idea de cómo hacer frente a este horrible limbo. “Estás en estado de shock, todavía no hay un cuerpo, por lo que este período de espera nos ha permitido, y no estoy seguro de si es la palabra correcta, digerir lo que estamos pasando”, dijo Ronit Felszer. , La madre de Ilan. Dijo que no cree en los milagros. Ahora su familia se encuentra en ese horrible limbo entre la esperanza y poder hacer el duelo como es debido. Ha sido una semana de agonía, de angustia física y mental para todas las familias de los desaparecidos. “Estamos agotados porque es largo, el proceso es largo, estamos esperando y ni siquiera sabemos lo que estamos esperando”, dijo Felszer. “Esto duele mucho”, dijo Carlos Naibryf. “No hay forma, ni palabras, para describir cuán desgarrados o fracturados estamos”. Desgarrada y fracturada, la familia se aferra la una a la otra mientras enfrentan lo inevitable. “Se supone que debemos enterrar a nuestros padres, pero nunca a nuestros hijos”, dijo Felszer. Ilan Naibryf tiene 21 años y es un estudiante de física brillante, atlético y aventurero en la Universidad de Chicago. Asistió a un internado en Hawai para la escuela secundaria y asistió a la escuela en Temple Sinai de North Dade desde el jardín de infantes hasta el octavo grado.