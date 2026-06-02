El País

Joven de familia cafetalera llevará el nombre de Costa Rica a prestigioso programa en Europa: ‘Es un honor y una responsabilidad’

Con 23 años, el costarricense fue seleccionado para una iniciativa internacional que reúne a algunos de los jóvenes más destacados de Iberoamérica

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Por Silvia Ureña Corrales
Costarricense de 23 años fue seleccionado para una prestigiosa iniciativa de liderazgo que se realizará en España y Bélgica durante junio.
Costarricense de 23 años fue seleccionado para una prestigiosa iniciativa de liderazgo que se realizará en España y Bélgica durante junio. (Cortesía /Cortesía)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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