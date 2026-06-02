Joven de familia cafetalera llevará el nombre de Costa Rica a prestigioso programa en Europa: ‘Es un honor y una responsabilidad’

Costarricense de 23 años fue seleccionado para una prestigiosa iniciativa de liderazgo que se realizará en España y Bélgica durante junio.

Un estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica participará este mes en una de las iniciativas de formación de liderazgo más selectivas de Iberoamérica.

Walter Camacho Marín, de 23 años y oriundo de la zona de los Santos, fue seleccionado para integrar el Programa de Jóvenes Líderes Iberoamericanos de la Fundación Carolina, una iniciativa que reúne a participantes de 22 países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones.

Con esta designación, se convirtió en el costarricense número 25 en formar parte del programa desde su creación.

La agenda se desarrollará durante junio en Madrid, Cádiz y Bruselas, con actividades académicas, encuentros institucionales y espacios de intercambio sobre liderazgo, innovación pública y fortalecimiento democrático.

Camacho Marín cuenta con un bachillerato en Ciencias Políticas y cursa la etapa final de su licenciatura en la Universidad de Costa Rica. Su trayectoria incluye labores como secretario del Comité Cantonal de la Persona Joven de Montes de Oca y trabajo en la articulación de proyectos de ley dirigidos a personas en situación de discapacidad en la Asamblea Legislativa.

Además, el joven se especializó en temas relacionados con poblaciones vulnerables y colaboró en procesos impulsados por organismos internacionales, entre ellos la Fundación Konrad Adenauer.

Durante el programa, los participantes asistirán a conferencias y mesas de trabajo centradas en transición ecológica, digitalización, innovación pública y cooperación internacional. También sostendrán encuentros con autoridades e instituciones europeas.

“Representar a Costa Rica en un espacio de esta magnitud es un honor y una responsabilidad. Para una persona como yo que viene de una familia de clase obrera es una chance espectacular que me motiva a seguir construyendo un mejor país. Todos los conocimientos adquiridos serán muy útiles para encontrar nuevas vías de desarrollo, absorber ideas de vanguardia y compartir todo el conocimiento que permiten estos espacios interculturales”, agregó Camacho.

Según información suministrada por la organización, Camacho considera que la experiencia permitirá conocer nuevas estrategias de desarrollo, intercambiar conocimientos con jóvenes de distintos países y fortalecer capacidades para aplicarlas posteriormente en Costa Rica.

La Fundación Carolina, creada por el gobierno de España, impulsa programas de formación, cooperación educativa y fortalecimiento de vínculos entre España y América Latina. A lo largo de más de dos décadas, la entidad formó a miles de líderes políticos, académicos y empresariales de la región.