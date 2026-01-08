Jefe financiero del Sinart es uno de los investigados en el caso del hotel Condovac

En diciembre pasado, la Fiscalía realizó el allanamiento en el Club Condovac, en Guanacaste.

El jefe financiero-contable del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), Ronald Barrantes León, es uno de los investigados en el expediente penal sobre supuestas irregularidades en el hotel Condovac La Costa, en Guanacaste.

Así lo confirmó la Fiscalía ante una consulta de La Nación. Según el órgano acusador, Barrantes al parecer no ejerció de manera adecuada su cargo como contralor del club. “Se presume que, de esa forma, colaboró con los intereses del gerente general, quien también figura como parte imputada en la causa”, aseveró el Ministerio Público.

El expediente se tramita bajo el número 25-000002-0283-PE y se encuentra bajo investigación.

Según el sitio web del Sinart, Barrantes aún se desempeña en esta institución. Este medio intentó contactar vía telefónica al funcionario, pero no hubo respuesta. Se le remitieron las consultas a través de su correo electrónico.

El funcionario público del Sinart, Ronald Barrantes, es uno de los acusados en el caso Condovac La Costa. (Cortesía/Cortesía)

Caso Condovac

En el hotel ubicado en playa Hermosa, cantón de Carrillo, se realizó un allanamiento en diciembre de 2025. Las autoridades también efectuaron diligencias en la oficina del expresidente del club, identificado con los apellidos Rodríguez Rivera, en paseo Colón, San José.

Estas actuaciones responden a una denuncia presentada por 22 socios contra 19 personas, entre ellas integrantes y exintegrantes de la Junta Directiva del club. El número de socios que presuntamente habrían resultado perjudicados se estima entre 250 y 500.

La denuncia señala la presunta existencia de una estructura criminal que pretendía llevar a Condovac a la quiebra de manera fraudulenta para luego venderlo, en detrimento de los socios minoritarios y de personas adultas mayores.

El abogado José Pablo Murillo Quirós, representante legal de los denunciantes, había indicado a La Nación que la denuncia fue presentada en diciembre de 2024 ante la Fiscalía de Pavas; no obstante, ese despacho se declaró incompetente y remitió el expediente a Liberia.

Según explicó, el allanamiento buscaba localizar información y documentos que permitan confirmar las acusaciones planteadas por los socios.

Por medio de un comunicado de prensa, el hotel afirmó que facilitó plenamente la labor judicial y reafirmó “su compromiso con la legalidad, la transparencia y la cooperación institucional”.

“Queremos enfatizar que esta actuación forma parte del procedimiento ordinario dentro de una única investigación en curso -solicitada por 22 socios- y que no afectó ni afectará las operaciones ni actividades regulares del Club”, agregó la institución.