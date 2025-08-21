El País

Información de ‘U’ públicas sobre cumplimiento de metas no es confiable, dice CGR

Casas de enseñanza deben ejecutar sus recursos de acuerdo con la estrategia Planes, basada en un programa quinquenal

Por Fernanda Matarrita Chaves

Una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) determinó que la información que las universidades públicas entregaron a Conare, a finales del 2024, con respecto al Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal 2021-2025 (Planes) no cumple razonablemente con aspectos significativos de confiabilidad, oportunidad y utilidad.








