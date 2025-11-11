ICE rematará 480.000 kilos de cobre y así puede participar

La subasta será el 18 de noviembre. El proceso requiere inscripción presencial y cumplir con requisitos fiscales y laborales.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció la subasta de 480.000 kilos de residuos de cobre, programada para el 18 de noviembre de 2025 a las 8 a. m., en el auditorio del plantel de Rincón Grande de Pavas.

El remate incluirá 462.518 kilos de residuos en cables de cobre y 18.917 kilos de cobre granulado.

El ICE precisó que solo podrán participar quienes se inscriban previamente, de forma presencial, entre el 4 y el 17 de noviembre, en el edificio DIPOA del ICE en Sabana Norte, cuarto piso. El horario de atención será continuo, de 7:30 a. m. a 4:30 p. m.

Además, los interesados podrán inspeccionar el material hasta el 17 de noviembre, previa coordinación con los encargados de los centros de recuperación detallados en el cartel oficial.

Para participar, será obligatorio cumplir con los siguientes requisitos:

Estar al día con las obligaciones obrero-patronales ante la CCSS

Cumplir con obligaciones tributarias materiales y formales ante el Ministerio de Hacienda

ante el Presentar las declaraciones tributarias correspondientes

Toda la información sobre los requisitos y condiciones se encuentra en el sitio https://apps.grupoice.com/PEL/ bajo el procedimiento 2025LA-000004-PROV.

Para consultas adicionales, el ICE habilitó los teléfonos 2001-3119 y 2000-7650, así como los correos electrónicos gpinto@ice.go.cr y saobando@ice.go.cr.