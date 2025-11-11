El País

ICE rematará 480.000 kilos de cobre y así puede participar

El ICE venderá residuos de cobre en cables y granulado en una subasta pública con inscripción presencial obligatoria

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
La subasta será el 18 de noviembre. El proceso requiere inscripción presencial y cumplir con requisitos fiscales y laborales.
La subasta será el 18 de noviembre. El proceso requiere inscripción presencial y cumplir con requisitos fiscales y laborales. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaICECobreRemate
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.