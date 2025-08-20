ICE apuesta por energía solar: cinco plantas privadas operarán desde 2026

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) adquirió un bloque de 86 megavatios (MW) de energía solar, que estará distribuido en cinco plantas ubicadas en la provincia de Guanacaste.

Las nuevas plantas solares, desarrolladas por empresas privadas, entrarán en operación comercial entre finales de 2026 e inicios de 2027.

Esta capacidad forma parte del bloque de nuevas plantas solares, eólicas, de biomasa, geotérmicas e hidroeléctricas anunciadas por el ICE en 2024, como parte de su estrategia para diversificar la matriz eléctrica nacional y fortalecer la seguridad energética del país.

Estos serán los cantones en los que se ubicarán las nuevas plantas solares:

Las empresas adjudicatarias son Cover Energy S. A., Solar Generation Sur S. A., Energova S.A., Inversiones Sunfly S. A. e Inversiones CMSolen S. A.

Según el ICE, a estas nuevas plantas privadas se suman las que construirá la institución en La Uruca, Colorado de Abangares y Puntarenas.

“Próximamente se publicará en el Diario Oficial La Gaceta la apertura de un nuevo concurso para generación solar por 100 MW adicionales, asociado a la Ley 7200”, indicó la institución.