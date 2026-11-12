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El País

Huelga de educadores dejó casi 37.000 ausencias y afectó a 175 comedores escolares, según el MEP. Laura Fernández anunció rebajos salariales

La protesta de los educadores tuvo repercusiones en servicios esenciales para miles de alumnos, según el Ministerio de Educación Pública. Las autoridades revelaron el alcance de las afectaciones

Un grupo de personas cerca de la Plaza de la Democracia, frente a la Caja de ANDE.
Docentes, estudiantes y representantes sindicales marcharon por San José el miércoles 11 de noviembre para exigir mayor presupuesto para la educación pública y mejoras salariales. Alonso Tenorio
Silvia Ureña Corrales