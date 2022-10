Hoy hace 50 años: Encontraron extraño hueso gigante en El Empalme de Cartago

Texto original publicado por La Nación el 7 de octubre de 1972

Un hueso de extrañas características, fosilizado en parte, fue hallado en El Empalme según declaraciones del señor Rafael Aguilar, de San Rafael de Oreamuno. El señor, aficionado a coleccionar antigüedades, adquirió lo que parece ser parte de la espina dorsal de algún dinosaurio, a un camionero expendedor de carbón, quien manifestó que se lo había regalado cierto campesino en El Empalme.

Supuestamente, el hallazgo se produjo cuando el carbonero se dedicaba a hacer un hueco para lo que se denomino una “quema”. Durante muchos meses el señor Aguilar mantuvo el hueso prácticamente abandonado en un garaje. Sin embargo, el día de ayer se lo mostró como curiosidad al redactor de La Nación, quien de inmediato se puso en contacto con los profesores universitarios, doña Janina de Ulloa y don Carlos Aguilar, con el fin de conocer su opinión científica sobre el hallazgo.

Si bien a los dos profesores les llamó poderosamente la atención el hueso, que calificaron de sumamente interesante, sobre todo si se comprueba la versión de que fue hallado en El Empalme, momentáneamente se abstuvieron de dar su opinión, pues es necesario un examen detallado. “Parece de un saurio, no de un mamífero”, declaró el profesor.

“La cordillera de Talamanca pertenece al terciario, cuando vivieron los grandes dinosaurios. Podría ser de una tortuga gigantes, que las hay hasta de 1.000 kilos. Sin embargo, por el momento no se puede asegurar nada, pues es necesario documentarse debidamente en cuanto al sitio exacto del hallazgo y mucho otros aspectos”, dijeron los profesores.

En otras noticias: Copiado!

Detectives encuentran huesos y químicos en posible tumba

Las autoridades de investigación confirmaron que ayer en la mañana encontraron una cantidad de huesos y aproximadamente 125 ampollas que contienen reactivos químicos desconocidos. Las autoridades tomaron interés en el caso porque en apariencia, los huesos hallados en el fondo de un pozo de aproximadamente cinco metros de profundidad, son humanos.

Además, en el mismo lugar se encontraron las ampollas mencionadas, que son muy extrañas, alargadas y de un diseño especial. Están llenas de un líquido de colores pardo, oscuro y amarillo vivo. El sitio donde aparecieron estas pruebas extrañas es donde estuvo lo que se llamó la “Casa de la Moneda”, una antiquísima edificación que estuvo al final de la Aduana Principal. En esa construcción se acuñaba la moneda fraccionaria nacional.

En el lugar donde estuvo la Casa de la Moneda hoy existe sólo una base de cemento que fue el piso de ese departamento estatal, demolido hace algún tiempo. El hallazgo, efectuado por un joven trabajador, se hizo en el fondo de uno de varios pozos que al parecer se utilizaban como cajas fuertes para guardar moneda acuñada.

Brasileña denuncia que fue torturada por la policía

“Me desnudaron. Me aplicaron corriente eléctrica, no me dieron nada de comer ni de beber. Después me colocaron cucarachas en la boca y la vagina”, declaró la señora Amelia María Guillayn ante un tribunal militar de Río de Janeiro, Brasil, esta semana.

El Gobierno acusó a la señora Guillayn de formar parte de un grupo subversivo que pretendía formar un “partido político de la clase obrera” con el fin de derrocar al gobierno. La presunta víctima es maestra de escuela y madre de dos hijos pequeños. Ella declaró su inocencia de lo que se le acusa.

Ella aseguró que fue arrestada el 2 de marzo por hombres armados de metralletas que le cubrieron la cabeza con un capuchón y la llevaron a un cuartel militar de Río de Janeiro. El año pasado el presidente Emilio Medici alejó de sus cargos a varios altos oficiales de la fuerza aérea vinculados con torturas.