Hospital de Heredia sin servicio de TAC por seis meses debido a reemplazo de equipo

El Hospital San Vicente de Paúl reemplazará su equipo de TAC. Los trabajos durarán seis meses e iniciaron el lunes 10 de agosto. Imagen con fines ilustrativos.

El Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia, reemplazará su equipo de tomografía axial computarizada (TAC), por lo que el dispositivo actual permanece cerrado desde ayer 10 de agosto y durante seis meses.

La directora del centro médico, Priscila Balmaceda, informó en un video en redes sociales que la suspensión temporal responde a las obras de modificación de infraestructura requeridas en el servicio para la colocación del nuevo equipo.

Los pacientes internados en el hospital que requieran un estudio de TAC serán trasladados a otros hospitales de la institución para recibir el servicio.

Por su parte, el personal del servicio de radiología contactará a los usuarios con citas programadas para indicarles el lugar donde se les efectuará el examen.

Según Balmaceda, el nuevo TAC incluirá programas informáticos y tecnología orientada a la obtención de mejores imágenes y la realización de diagnósticos oportunos.