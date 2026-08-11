El País

Hospital de Heredia sin servicio de TAC por seis meses debido a reemplazo de equipo

El tomógrafo actual está fuera de servicio desde el lunes 10 de agosto. El centro médico trasladará a internados y contactará a citados

EscucharEscuchar
Por Marianela Arias Vilchez
Varios monitores muestran imágenes médicas con fondo oscuro. A contraluz, el perfil de una persona de espaldas.
El Hospital San Vicente de Paúl reemplazará su equipo de TAC. Los trabajos durarán seis meses e iniciaron el lunes 10 de agosto. Imagen con fines ilustrativos. (Albert Marin/Albert Marín)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
NacionalesHospital de Heredia
Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.