Henry Mora viola ética del PAC 'para evidenciar una faceta puritana, farisea y absurda'

El diputado Henry Mora utilizó, con la venia de su partido, el carro oficial asignado al presidente del Congreso, mientras ejerció ese cargo. Ahora, él ha seguido usando vehículos del Congreso pese a la prohibición ética del PAC. (Carlos González.)

El diputado Henry Mora, del Partido Acción Ciudadana (PAC), asegura que "a propósito" ha violado el Código de Ética de su Partido, al haber utilizado vehículos de la Asamblea Legislativa en al menos 12 ocasiones.

"Y lo hice enteramente a propósito. Para evidenciar una faceta del famoso Código de Ética que me parece puritana, farisea y absurda .... y esperando ver quién lanzaba la primera piedra", publicó esta mañana el expresidente del Directorio del Congreso en su página pública del Facebook.

Dos medios de comunicación publicaron esta mañana que el parlamentario solicitó vehículos propiedad del Congreso para asistir a reuniones en diversos lugares, en 10 ocasiones dentro de la capital.

El punto 8 del Código de Ética del PAC establece en una línea muy corta la prohibición: "Las y los diputados del Partido Acción Ciudadana no utilizarán vehículos ni choferes de la Asamblea Legislativa".

Según publicó ameliarueda.com esta mañana, Mora fue cuatro veces a la Casa Presidencial en carro oficial, dos al Ministerio de Hacienda y una vez a la Universidad de Costa Rica. Otros dos viajes aparecen a nombre de la jefatura de la bancada oficialista.

En su alegato, Henry Mora asegura que solamente una vez ha utilizado el carro para asistir a una gira, en Sarapiquí, y que siempre ha cubierto la gasolina de los vehículos que ha aprovechado.

"Bajo esa lógica también deberían prohibirnos usar los servicios médicos que ofrece la Asamblea a sus funcionarios, impedirnos sacar fotocopias.... y obligarnos a llevar nuestro papel higiénico!!", publicó el legislador en la red social.

Mora, quien fue señalado por otros diputados por asignarle una plaza de chofer reajustada a la expresidenta del PAC Kattia Martin (caso bajo investigación de la Fiscalía General), durante su periodo al frente del Directorio legislativo, lanzó un reto para que alguien lo acuse ante el Tribunal de Ética partidario.

"Y sería bueno que cualquiera que se considere límpido me acuse ante el Tribunal de Ética del PAC. Con todo gusto y honrra (sic) rindo cuentas y ya veremos que pasa!!", espetó el diputado herediano.

De hecho, ya se anunció el primer interesado en consultarle a ese órgano de la agrupación.

"Voy a enviarle una carta a la Comisión Política del Partido señalando lo que dice que artículo 8 y que se considere enviarlo al Tribunal de Ética", indicó Ottón Solís, también diputado y fundador del PAC.

La declaración en Facebook, titulada "Noticia morbo del día (del mundillo legislativo) es el único pronunciamiento que ha hecho el legislador, quien ha rechazado contestar las llamadas de La Nación y, pese a haber recibido y visto mensajes a través de WhatsApp, no ha querido referirse al tema directamente.

Este medio también ha hecho gestiones ante la legisladora Karla Prendas, segunda secretaria del Directorio del Congreso, sobre el manejo de Mora de los vehículos oficiales, pero no ha habido respuesta.

La Asamblea cuenta con 16 vehículos oficiales para servicios de los diputados, quienes los usan para giras en comunidades y para ir a reuniones en instituciones públicas. El PAC le prohíbe a sus diputados utilizarlos. (José Díaz.)

A cuentas. El jefe de la fracción del PAC, Marco Redondo, explicó que hizo una preinvestigación para aclarar los alcances de la escaramuza.

"Lo que viene será una decisión de la fracción, lo más pronto posible", comentó el cartaginés, quien va a llevar el tema a discusión de la bancada en la próxima reunión, el lunes.

Redondo considera que el tema podría no ser de fácil análisis, pero apuntó que hay un compromiso con la ciudadanía firmado por todos los parlamentarios de Acción Ciudadana.

"El hecho de firmarlo nos da una limitación de hacer lo que queramos, cuál es el impacto y nuestra respuesta, tenemos un compromiso sustentado en lo que firmamos", comentó el vocero del oficialismo.

Para Ottón Solís, la acción de Mora es "un irrespeto para los y las votantes, constituye una suerte de burla para los costarricenses que votaron por el PAC, que votó por esos principios".

"Como siempre lo he dicho, parte de la ética es cumplir con las promesas de campaña. Él ahora no tiene que venir a decir si es extremista o no, cuando él lo firmó y lo aceptó. Me parece lamentable", concluyó Solís. Colaboró la periodista Natasha Cambronero.