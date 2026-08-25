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Hallan ballena muerta encallada en Santa Teresa

Senasa presume que la cría fue atacada por machos para aparearse con la madre

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Por Marianela Arias Vilchez
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Una cría de ballena estaba encallada sin vida en Santa Teresa.







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Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

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