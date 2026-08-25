Hallan ballena muerta encallada en Santa Teresa

Una cría de ballena estaba encallada sin vida en Santa Teresa.

Una cría de ballena recién nacida fue encontrada encallada sin vida la mañana de este martes en Santa Teresa de Cóbano en Puntarenas, según informó el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa).

El ente presume que la muerte del cetáceo ocurrió tras el ataque de machos competitivos, los cuales habrían agredido a la cría con el fin de aparearse con la madre.

Gabriela Hernández, jefa de la Unidad de Microbiología Médico Veterinaria del Senasa, señaló que el estado avanzado de descomposición del cuerpo impidió determinar la causa exacta del fallecimiento.

El Senasa coordina con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y la Municipalidad del lugar para proceder con el entierro del animal.