El País

Hace 50 años: Tribunal ordenó la apertura de la avenida Central tras cierre para construir bulevar

El ente ordenó reabrir la vía al tránsito de vehículos tras varios meses de cierre

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Por Marianela Arias Vilchez
En 1976, un fallo unánime anuló los acuerdos municipales que clausuraban el paso vehicular en la Avenida Central para convertirla en un bulevar.
Aspecto de la avenida Central poco después de haberse ordenado su cierre para construir un bulevar. (Archivo/Archivo)







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NacionalesHace 50 años
Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

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