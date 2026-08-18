Hace 50 años: Tribunal ordenó la apertura de la avenida Central tras cierre para construir bulevar

Aspecto de la avenida Central poco después de haberse ordenado su cierre para construir un bulevar.

Hace 50 años, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda ordenó la reapertura de la avenida Central.

La razón es que en 1975, la Municipalidad de San José proyectó el acondicionamiento de un bulevar en la vía, para lo cual aprobó diversos acuerdos.

El ente cerró varias cuadras a través de un primer acuerdo provisional, que luego fue calificado de definitivo una vez que se celebró un cabildo abierto, al cual no asistieron más de cien personas.

Por esta razón, desde diciembre de 1975 la mayor parte de la avenida Central permaneció clausurada.

El jefe del Departamento Técnico de la misma municipalidad, Fernando Chavarría, entregó un dictamen en el cual previno a los regidores acerca de los problemas de congestionamiento de vehículos y del consiguiente peligro para los peatones que traería el cierre.

Sin embargo, la Municipalidad desconoció el informe y siguió adelante con el proyecto. Es decir, ignoró la advertencia que indicaba que para la finalidad que se buscaba (el bulevar), era necesaria la construcción de una vía alternativa.

Al cierre de la vía también se opusieron los comerciantes instalados en la avenida Central, los hoteleros, taxistas, Cámara de Transportes y otros interesados.

El Tribunal consultó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) si la sección clausurada de la avenida central formaba parte de alguna carretera nacional.

Después del criterio del MOPT, un proceso entre los opositores y la votación de los jueces, el órgano judicial ordenó reabrir la vía para el uso normal de los vehículos.

Curiosidad del día: El Hospital de Grecia fue traspasado a la CCSS

Hace 50 años, el traspaso de los centros hospitalarios al Seguro Social avanzaba para quedar concluido antes de finalizar en 1976. Como parte de este proceso, se concretó la entrega del Hospital San Francisco de Asís, de Grecia, cuya planta física fue recibida por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en una ceremonia que contó con la asistencia de autoridades de salud y de la institución.