El País

Hace 50 años: Presidente Daniel Oduber dijo que era posible la coexistencia entre socialismo y capitalismo

Durante una visita a Coopesa, el mandatario defendió la convivencia entre socialismo y capitalismo

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Por Marianela Arias Vilchez
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Empleados de Coopesa obsequiaron este queque al presidente Oduber por su cumpleaños. En presencia de ellos apagó la significativa velita.
Empleados de Coopesa obsequiaron este queque al presidente Oduber por su cumpleaños. En presencia de ellos apagó la significativa velita. (Archivo/Archivo)







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NacionalesHace 50 años
Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

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