Hace 50 años: Incendio consumió un cuarto de manzana en San José

Dos voluntarios colaboran en la labor de rescate de algunas de las pertenencias de las familias afectadas por el incendio en la capital.

Hace 50 años, un incendio consumió alrededor de un cuarto de manzana de edificaciones en San José, cerca de la Iglesia Nuestra Señora de los Ángeles. El incidente se desató minutos antes de las 2:00 p.m. entre la avenida 12, calle 8, y las avenidas 12 y 10 sobre la avenida San Martín.

El siniestro, que dejó pérdidas superiores a los ¢200 mil, redujo a escombros cuatro locales, entre ellos un hotel. No hubo personas afectadas físicamente, a excepción de las personas atendidas por crisis nerviosas.

Los bomberos emprendieron la lucha para sofocar las llamas, las cuales cobraron fuerza debido al fuerte viento.

Las familias afectadas, en colaboración con numerosos voluntarios, comenzaron a rescatar sus principales pertenencias y a colocarlas en un lugar seguro.

Los bomberos lograran controlar las llamas en aproximadamente 50 minutos. El fuego amenazaba con extenderse a una propiedad vecina de más de ¢2 millones.

Los perjudicados por el incendio fueron Ligia Escalante de Ulloa, propietaria del Hotel Lincoln. En ese momento ella tenía alquilados 18 cuartos y tuvo pérdidas de aproximadamente ¢60 mil. Además, Sigifredo Sánchez, propietario de almacén Los Ángeles, perdió cerca de ¢50 mil. América Salazar (que no estaba al momento del incendio) también reportó la pérdida del mobiliario de su casa de hospedaje, los daños costaron al menos ¢50 mil.

Edwin Umaña, por su parte, sufrió la destrucción total de su casa y la mayoría de sus muebles con afectaciones superiores a los ¢40 mil.

El coronel Escalante señaló que era muy difícil determinar las causas del siniestro. No obstante, algunos afectados sospechaban de un corto circuito en alguna de las edificaciones.

Para ese momento, los Bomberos ya habían atendido 460 alertas en lo que iba de 1976.

El incendio se ubicó 100 metros al este y 50 al sur del almacén La Castellana, por la avenida San Martín. (Archivo/Archivo)

Curiosidad del día: Trabajadores del Hospital San Juan de Dios suspendieron labores

Largas filas de pacientes esperaban ser atendidos en la sala de consulta externa del hospital San Juan de Dios. (Archivo/Archivo)

Más de 2.500 trabajadores realizaron un paro general de actividades en el hospital San Juan de Dios como medida de protesta porque no se les aplicó un aumento de ¢200 en sus salarios mensuales, el cual había sido ofrecido por el Ministerio de Salud.