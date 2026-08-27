El País

Hace 50 años: Incendio consumió un cuarto de manzana en San José

Un voraz incendio arrasó con cuatro locales en San José, dejando pérdidas estimadas en más de ¢200 mil

EscucharEscuchar
Por Marianela Arias Vilchez

AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Dos voluntarios colaboran en la labor de rescate de algunas de las pertenencias de las familias afectadas por el incendio en la capital.
Dos voluntarios colaboran en la labor de rescate de algunas de las pertenencias de las familias afectadas por el incendio en la capital. (Archivo/Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
NacionalesHace 50 años
Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.