Hace 50 años: Gobierno propuso proyecto para agilizar el tránsito capitalino

Un ejemplo de los típicos embotellamientos de tránsito en las intersecciones de la capital en 1976.

La Oficina de Planificación propuso al Ministerio de Obras Públicas (MOPT) y a la Municipalidad de San José un proyecto para descongestionar calles y darle mayor fluidez al tránsito de vehículos en el centro de la capital.

El plan fue presentado por Óscar Arias Sánchez, ministro de Planificación Nacional y Política Económica, con la intención de despejar las aceras construyendo aleros protectores. Para evitar los embotellamientos de vehículos, propuso el establecimiento de una “caja amarilla” en las intersecciones de la ciudad.

Arias recomendó a la Municipalidad que estableciera que todos los propietarios de edificios en el centro construyeran aleros protectores que cubrieran en forma conveniente las aceras de la capital.

También propuso que para solucionar el problema del tránsito de peatones y embellecer la ciudad, se elaboraran otros dos diseños de aleros protectores mediante un concurso.

En ese momento, era necesario evitar las presas que se producían a causa de que muchos conductores insistían en avanzar con luz verde, a las intersecciones de calles y avenidas a las que no tenían salida en la cuadra siguiente.

Existían regulaciones en la ley de tránsito que prohibían a un conductor avanzar; sin embargo, no había sido posible hacer cumplir estas disposiciones.

La propuesta era pintar en todas las intersecciones del centro de la ciudad una “caja amarilla”, en la cual no podía ingresar ninguno de los vehículos sin tener la seguridad de poder salir de ella antes de que el semáforo encendiera su luz roja.

De esa manera, ningún vehículo podía detenerse dentro de esa caja y, si lo hacía, era sancionado.

Para que la medida se cumpliera en forma estricta, se iba a facultar a los inspectores de tránsito y a los parquimetristas de la Municipalidad a imponer las multas correspondientes.

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