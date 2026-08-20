El País

Hace 50 años: Gobierno propuso proyecto para agilizar el tránsito capitalino

Oscar Arias, entonces ministro de Planificación, presentó en 1976 una propuesta para despejar aceras y agilizar el tráfico en San José

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Por Marianela Arias Vilchez
Un ejemplo de los típicos embotellamientos de tránsito en las intersecciones de la capital en 1976.
Un ejemplo de los típicos embotellamientos de tránsito en las intersecciones de la capital en 1976. (Archivo/Archivo)







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NacionalesHace 50 años
Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

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