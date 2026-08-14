El País

Hace 50 años: Comunidad de Santa Ana mantenía huelga para exigir el regreso de un sacerdote a su parroquia

Vecinos y estudiantes de Santa Ana iniciaron una huelga e indefinido cierre de templo para exigir que se mantuviera al cura Walter Castro

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Por Marianela Arias Vilchez
"Las puertas de la iglesia permanecerán cerradas hasta que monseñor Rodríguez nos atienda", explicó Carmen de Sibaja, dirigente del comité de huelga.
"Las puertas de la iglesia permanecerán cerradas hasta que monseñor Rodríguez nos atienda", explicó Carmen de Sibaja, dirigente del comité de huelga. (Archivo/Archivo)







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NacionalesHace 50 años
Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

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