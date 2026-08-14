Hace 50 años: Comunidad de Santa Ana mantenía huelga para exigir el regreso de un sacerdote a su parroquia

"Las puertas de la iglesia permanecerán cerradas hasta que monseñor Rodríguez nos atienda", explicó Carmen de Sibaja, dirigente del comité de huelga.

Hace 50 años, la población de Santa Ana estaba decidida a no parar una huelga hasta que fuera reinstalado el anterior párroco de su iglesia, el presbítero Walter Joel Castro.

Los vecinos, encabezados por un comité de 20 personas, reiteraron que no cederían hasta que el arzobispo de San José, monseñor Carlos Humberto Rodríguez, los atendiera.

El miércoles de esa semana, la comunidad decretó el movimiento como una protesta por la medida adoptada por la jerarquía eclesiástica de trasladar al padre Castro a otra parroquia.

La población resolvió esa noche, como medida inicial, cerrar por tiempo indefinido las puertas de la iglesia, hasta que la situación se solucionara.

La reacción de los vecinos se debía a que, según indicaron, el padre Castro en seis meses había realizado una labor muy beneficiosa para la comunidad, en especial en temas relacionados con drogas y prostitución.

Los estudiantes del colegio y las escuelas locales también se sumaron a la protesta. Los padres de familia decidieron no volver a mandar a sus hijos a lecciones hasta que hubiese una respuesta positiva por parte de monseñor Rodríguez.

En ese momento, se calculaba que 1.700 estudiantes estaban en huelga. Los centros educativos estaban abiertos; sin embargo, los alumnos no asistían.

Carmen de Sibaja, dirigente del comité de protesta, declaró que el movimiento fue decretado porque habían agotado todos los medios y monseñor Rodríguez no los había escuchado.

“Le hemos dirigido cartas, telegramas, pero hasta ahora nada hemos conseguido”, agregó la dirigente.

De acuerdo con fuentes de La Nación, el comité de huelga contaba con el respaldo de los munícipes, y se temía que algunas entidades de servicios públicos declararan un paro de labores.

Curiosidad del día: Interrumpido el paso por la vía que unía a Siquirres con Limón

Debido al derrumbe, los vehículos debían desviarse y seguir por la vía rústica. (Archivo/Archivo)

La etapa 1 de la construcción de la ruta 32, era la carretera José Joaquín Trejos Fernández, vía que unía Siquirres con Limón. El túnel Zurquí no existía todavía. Hace 50 años, un derrumbe cerca del puente sobre el río Barbilla obligó a los vehículos a desviarse por la carretera rústica a lo largo de varios kilómetros. El paso sería restablecido hasta la semana siguiente.