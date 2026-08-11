El País

Hace 50 años: Avión presenta desperfecto mecánico para aterrizar en el aeropuerto Juan Santamaría

Un avión de LACSA con 50 pasajeros vivió momentos de tensión en el aeropuerto Juan Santamaría tras sufrir un fallo en el tren de aterrizaje

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Por Marianela Arias Vilchez
Este es el avión de la compañía Lacsa que sufrió el desperfecto y movilizó a bomberos y Cruz Roja al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.
Este es el avión de la compañía Lacsa que sufrió el desperfecto y movilizó a bomberos y Cruz Roja al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. (Archivo/Archivo optimizada con inteligencia artificial)







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NacionalesHace 50 años
Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

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