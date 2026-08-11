Hace 50 años: Avión presenta desperfecto mecánico para aterrizar en el aeropuerto Juan Santamaría

Este es el avión de la compañía Lacsa que sufrió el desperfecto y movilizó a bomberos y Cruz Roja al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

Hace 50 años, estuvo a punto de ocurrir una tragedia aérea en el aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Un avión de Lacsa (Líneas Aéreas Costarricenses S.A.), procedente de Puerto Limón, sufrió un desperfecto mecánico en su tren de aterrizaje.

Cuando faltaban pocos minutos para iniciar el descenso para el aterrizaje, el piloto Aymerich y el copiloto Araya observaron que el marcador no indicaba que el tren de aterrizaje hubiera salido. Ambos dieron la voz de alarma a la torre de control.

El avión realizó el primer intento de aterrizaje, pero necesitó volver a elevarse. El capitán Aymerich realizó esta maniobra tres veces, lo que creó gran tensión en el público que observaba desde los balcones del aeropuerto, hasta que a la tercera, ya con el tren de aterrizaje afuera, pudo tocar tierra.

No hubo consecuencias que lamentar, solo el susto, señalaron algunas de las autoridades del aeropuerto.

El vuelo número 69 salió del aeropuerto de Limón a eso de las cinco de la tarde. La aeronave traía 50 pasajeros.

El evento obligó al piloto Aymerich a emplear todos sus recursos para evitar el percance. El suceso provocó la movilización de unidades del Cuerpo de Bomberos y Cruz Roja.

Curiosidad del día: Investigaban vacuna contra picaduras de serpientes

Durante el V Simposio Internacional de Toxinología celebrado en el hotel Irazú en 1976, un grupo de científicos japoneses expuso una investigación sobre una vacuna destinada a inmunizar a las personas contra el veneno de serpientes.

En aquel momento, el doctor Róger Bolaños, director del Instituto Clodomiro Picado, destacó que el desarrollo de este tipo de sueros era técnicamente factible para el país, aunque la efectividad total del tratamiento aún continuaba bajo evaluación científica.