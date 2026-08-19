El País

Hace 50 años: Apareció una de dos avionetas extraviadas en una semana

Una avioneta estrellada fue hallada en Buena Vista de San Carlos con su piloto fallecido, mientras continuaba la búsqueda de otra nave en Parrita

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Por Marianela Arias Vilchez
Así quedó la avioneta que pilotaba Carlos Salas Salazar, tras el choque contra una loma en Buena Vista de San Carlos.
Así quedó la avioneta tras el choque contra una loma en Buena Vista de San Carlos. (Archivo/Archivo)







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NacionalesHace 50 años
Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

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