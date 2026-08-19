Hace 50 años: Apareció una de dos avionetas extraviadas en una semana

Así quedó la avioneta tras el choque contra una loma en Buena Vista de San Carlos.

Hace 50 años, las autoridades localizaron una avioneta que estaba extraviada. La aeronave fue encontrada estrellada en una loma en el distrito de Buena Vista, a unos siete kilómetros al suroeste de Ciudad Quesada.

La avioneta Cessna TI AHV era piloteada por C.S.S, quién apareció fallecido en el lugar.

Las autoridades de Aviación Civil indicaron que la aeronave salió el pasado martes (de esa semana) del Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños a las 4:30 p. m. con rumbo a Platanar, lugar cercano a Ciudad Quesada.

Los jerarcas agregaron que pocos minutos después de haber despegado se perdió toda comunicación con el aparato. Por esta razón, establecieron que estaba extraviado.

Los informantes señalaron que, probablemente por las condiciones del tiempo, el piloto se extravió. Intentó aterrizar en otro lugar, con tan mala suerte que se estrelló contra la loma antes indicada.

El piloto de 33 años era casado y dejó tres hijos.

En ese momento, hace 50 años, no se tenía rastro de otra avioneta. La TI AES número 182, era piloteada por J.E.F.F. Esta salió de Parrita con rumbo al Tobías Bolaños; sin embargo, no llegó a su destino.

Además del piloto, viajaban el mecánico L.G.R. y el ayudante J. M.

Miembros de la Guardia de Asistencia Rural y de la Cruz Roja realizaban labores de búsqueda. Sobrevolaron la zona donde creían que se había perdido la avioneta, pero los resultados fueron infructuosos.

En aquel momento, afirmaron que la búsqueda de la segunda avioneta continuaría.

Curiosidad del día: inauguraron la semana de la publicidad

Hace 50 años, inauguraron la semana de la publicidad con un coctel en el vestíbulo del Instituto Nacional de Seguros (INS). En el evento se hizo la apertura de una exposición de pinturas, fotografía, trabajos en lápiz y plumilla realizados por personeros de las agencias de publicidad para esa oportunidad. La Asociación Costarricense de Agencias de Publicidad (Ascap) patrocinó esa semana de actividades.