¿Habrá cambios de horarios en hospitales y clínicas de la CCSS durante fin de año? Esto informó la institución

La CCSS confirmó que los servicios de salud funcionarán con normalidad en diciembre y enero, salvo el 25 de diciembre y el 1.º de enero de 2026.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) mantendrá los horarios habituales de atención en la mayoría de sus establecimientos de salud durante las festividades de fin y principio de año, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios en todo el país.

La institución informó que los únicos días de cierre serán el jueves 25 de diciembre y el jueves 1.º de enero de 2026, al tratarse de feriados de ley. El resto de las fechas se brindará atención con normalidad en áreas de salud, ebáis y hospitales.

Durante las dos últimas semanas de diciembre y el inicio del nuevo año, la CCSS solicitó a la población asistir a las citas programadas, tanto médicas como de apoyo diagnóstico y entrega de medicamentos, según lo previsto en cada centro de salud.

La Red de Servicios de Salud mantendrá abiertos los ebáis y áreas de salud en su horario regular, mientras que los hospitales nacionales operarán las 24 horas, como lo hacen durante todo el año. En algunos casos, se reforzará la atención por el aumento de emergencias propias de la época.

Para este periodo, la CCSS reforzó la prestación de servicios en la red Alajuela-Heredia y en hospitales nacionales, debido al incremento de accidentes de tránsito y otras situaciones que suelen presentarse en las celebraciones de fin de año.

Los servicios de emergencias permanecerán activos el 25 de diciembre, el 1.º de enero y durante los fines de semana. En algunas áreas de salud, la atención será continua o hasta las 10 p. m., según el horario habitual de cada establecimiento.

En cuanto a los servicios administrativos, el personal de las oficinas centrales de la CCSS se acogerá al periodo de vacaciones colectivas. Sin embargo, varias plataformas financieras continuarán operando en fechas específicas.

Las plataformas de aseguramiento y servicios financieros atenderán de forma presencial los días 22, 23, 29 y 30 de diciembre, en su horario regular, tanto en oficinas centrales como en sucursales financieras de todo el país.

Durante el 24, 25 y 26 de diciembre, así como el 31 de diciembre, el 1.º y el 2 de enero, las oficinas financieras permanecerán cerradas. La atención presencial se retomará a partir del lunes 5 de enero, en el horario habitual.

La CCSS recordó que la oficina virtual Caja estará disponible las 24 horas, lo que permitirá realizar trámites como órdenes patronales, certificaciones y registro de cuentas bancarias para subsidios y licencias por maternidad.