El País

Grupo de medicina táctica atendió a más de 400 personas en zona fronteriza con Nicaragua

Personas en lista de espera de hasta dos años fueron atendidos en cuestión de horas

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
Medicina Táctica, una organización sin fines de lucro, dedicó un fin de semana a atender a los vecinos de varias comunidades fronterizas con Nicaragua. Se practicaron procedimientos odontológicos, vasectomías e incluso, atención veterinaria.
Medicina Táctica, una organización sin fines de lucro, convirtió un aula de la Escuela Capitán Manuel Quirós, en Coopevega de Cutris, en quirófano para atender a vecinos de esa y otras comunidades fronterizas con Nicaragua. (Foto: Cortesía para LN/Foto: Cortesía para LN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Medicina tácticaFronteraNicaragua
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.