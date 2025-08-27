Grupo de medicina táctica atendió a más de 400 personas en zona fronteriza con Nicaragua

Medicina Táctica, una organización sin fines de lucro, convirtió un aula de la Escuela Capitán Manuel Quirós, en Coopevega de Cutris, en quirófano para atender a vecinos de esa y otras comunidades fronterizas con Nicaragua.

La Asociación Costarricense de Medicina Táctica, integrada por profesionales voluntarios en diversas ramas de la salud, atendió de forma gratuita en el fin de semana del 22 al 24 de agosto a más de 400 personas que habitan en comunidades fronterizas con Nicaragua, en Cutris de San Carlos.

Se trata de poblaciones que tienen serias dificultades para acceder a servicios de salud básicos e incluso veterinarios, pero que con esta iniciativa tuvieron una atención o diagnóstico cerca de sus casas.

En la actividad también participaron especialistas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como profesionales que ejercen de manera privada.

Tras esta visita, 22 hombres que llevaban dos años en lista de espera lograron que se les practicara la vasectomía, 120 personas recibieron una cita en odontología, hubo 195 atenciones en medicina general, y se atendieron 34 menores. También hubo cinco citas de medicina familiar, siete de psicología, 19 de medicina interna y cinco de blefaroplastia (cirugía de párpados).

“En Coopevega se atiende un promedio de 32 pacientes por día y ese fin de semana se recibieron 195. Quiere decir que adelantamos cerca de 15 días hábiles, también atendimos a 120 personas en odontología que en el Área de salud de Santa Rosa de Pocosol apenas hay tres odontólogos para 35.000 habitantes”, resaltó el médico Randall Chavarría, jefe del servicio de Emergencias del Hospital San Carlos, quien participó en la jornada a título personal.

La actividad también sirvió para que la agrupación festejara su 15.° aniversario, al organizar la feria de salud en el colegio Capitán Manuel Quirós, ubicado en Coopevega a donde llegaron familias de otras comunidades como Moravia, Crucitas, Chorreras, Chamorro y La Guaria.

Esta iniciativa fue planificada durante más de seis meses, en coordinación con el Área de Salud de Santa Rosa, el Hospital de Los Chiles y el de San Carlos.

Además de dar consulta a las personas, más de 140 mascotas recibieron atención veterinaria y alimento y se distribuyeron ropa y juguetes para las familias beneficiadas.

Médicos veterinarios dieron atención a 120 mascotas de comunidades fronterizas como Moravia, Crucitas, Las Chorreras, Chamorro y La Guaria (Foto: Cortesía para LN/Foto: Cortesía para LN)

Difícil acceso

Para superar las dificultades del clima y las malas condiciones de los caminos, la organización aportó vehículos todoterreno en los que transportaron a familias desde las zonas más inaccesibles.

“Fue extraordinario poder servir a los ciudadanos de esta área remota y observar la alegría de hombres, mujeres y niños al recibir atención profesional en diversas especialidades”, declaró el doctor Luis Diego Cruz, presidente de la asociación. “No podíamos haber conmemorado estos 15 años de mejor manera que brindando servicio a Costa Rica, nuestro objetivo principal”.

Cruz enfatizó que su organización, sin fines de lucro, trabaja para unir instituciones enfocadas en prevención, al integrar personal policial, de investigación y atención inmediata para ofrecer servicios integrales.

La actividad contó con el apoyo de la Cruz Roja, empresas privadas, la Fuerza Pública y equipos de programas preventivos que entretuvieron a los niños durante las consultas.

Esta agrupación se especializa en capacitar a cuerpos policiales, de rescate y personal médico en materia de primeros auxilios en condiciones adversas. Para ellos recurren al curso “Pizote” y otros que se imparten en las montañas del cantón de La Unión de Cartago.