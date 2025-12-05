El País

Gordo navideño: Un ganador de ¢200 millones y un experto aconsejan a los futuros millonarios para sacarle provecho al premio

Mantener cabeza fría y planificar pasada la adrenalina en qué invertir el premio del Gordo navideño son claves para no perderlo todo

Por Patricia Recio
Sr Esteban Cordero dueño del bar y restaurante Don Luis
Esteban Cordero tiene ya cinco años de haber ganado el premio mayor del Gordo navideño, con el cual construyó su propio restaurante. (Marvin Caravaca)







