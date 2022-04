Hoy hace 50 años: Figueres Ferrer niega preparativos para invadir Cuba desde Costa Rica

(Jose Cordero)

Texto original publicado por La Nación el 25 de abril de 1972.

El señor presidente de la República, don José Figueres, emitió ayer la siguiente declaración: “No sé cómo se sentirían las personas que anunciaron preparativos militares para invadir a Cuba, viendo los resultados de las cuidadosas investigaciones que se realizaron. Nada se encontró que no fuera conocido por mí. Había tres cubanos en Tortuguero y dos en Limón, buscando medios de ganarse la vida en el exilio.

“Sólo portaban unas armas de cacería que no permiten bombardear desde aquí La Habana. Total, una alharaca interna y otra internacional sin ninguna base en absoluto. Lo que sí es cierto es que estos amigos cubanos son enemigos del régimen que impera en su país, y si pudieran, probablemente se alistarían en cualquier movimiento que tuviera probabilidades de abrirles las puertas de su casa que les están cerradas”, dijo el presidente.

“Hoy esa posibilidad no existe y Costa Rica no puede ser base para ningún adiestramiento ni expedición militar, y el gobierno se lo hace saber continuamente a los cubanos. Todos ellos han aceptado siempre gustosamente la obligación de no causarle problemas al país que los acoge”, añadió Figueres.

Mientras, el ministro de Seguridad Pública, don Fernando Valverde Vega, declaró ayer en rueda de prensa que “lo de la invasión que cubanos preparaban en Tortuguero no paso de ser cosa de los periódicos. No hay nada en Tortuguero como para alarmarse. Hay unas seis o siete armas decomisadas, que son para cacería”.

En otras noticias:

Desfilan por día del estudiante universitario

Un grupo de estudiantes desfiló ayer por la tarde desde la Universidad hasta donde está el monumento a Juan Rafael Mora, frente al Correo, para conmemorar el 24 de abril, fecha considerada como día del estudiante universitario. El grupo de manifestantes contrastó con la profusión de autobuses que, abarrotados de universitarios, se dirigían al Alma Máter con el objeto de recibir lecciones, como cualquier otro día.

Aparte de la vocinglería de los que iban en el desfile, éste transcurrió en orden durante todo el trayecto. Se detuvieron un momento frente al edificio de la Asamblea Legislativa. La policía se mantuvo totalmente al margen de esta actividad, solamente varios agentes del tránsito se encargaron de ordenar el paso por algunas partes.

Sin embargo, durante la manifestación hubo presas de vehículos. Una vez frente al edificio del Correo, los estudiantes pronunciaron algunos discursos.

Misión Apolo 16 registró varios récords

El Apolo 16 volvió a tierra ayer, con un historial de éxitos y un sólo fracaso. Entre los éxitos cabe citar: la localización de rocas que se cree fueron formadas por los volcanes que existieron en la Luna primitiva. Mayor carga de rocas (11 kilos más) que los tres primeros vuelos combinados.

También se logró un mayor tiempo de exploración en la superficie lunar (20 horas y 14 minutos) y la excursión individual más prolongada, con siete horas y 23 minutos. Se alcanzó la mayor velocidad sobre la superficie selénica, con 17 kilómetros por hora con el automóvil lunar.

Finalmente, se logró el primer descenso en las mesetas lunares, pues los dos anteriores lo fueron en los llamados mares o llanuras. No obstante, también ocurrió el fracaso más importante de un experimento lunar al romperse un medidor térmico mientras era instalado.