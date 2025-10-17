El País

Globalvia descarta daño en viaducto de ruta 27 y dice que arreglo es parte del ‘mantenimiento’ de la vía

Conductores han reportado problemas en juntas de expansión a la entrada y salida de la estructura

Por Patricia Recio
Puente ruta 27 Escobal Atenas
Conductores que transitaban por la ruta reportaban el levantamiento de una junta de expansión, lo que provocaba y un golpe en los vehículos. (Alonso Tenorio/Atenorio)







Ruta 27ViaductoHundimiento
