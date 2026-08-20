El País

Franklin Chang ofrece becas completas para formar a jóvenes en tecnologías verdes: conozca cómo aplicar

El programa de la Escuela del Hidrógeno ofrece capacitación en la planta de Ad Astra Rocket en Liberia

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Por Marianela Arias Vilchez
Inscripciones abiertas para dos becas completas en la Escuela del Hidrógeno de la asociación Estrategia Siglo XXI en Liberia, organización que lidera Franklin Chang-Díaz. (Rafael PACHECO GRANADOS)







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Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

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