Franklin Chang ofrece becas completas para formar a jóvenes en tecnologías verdes: conozca cómo aplicar

Inscripciones abiertas para dos becas completas en la Escuela del Hidrógeno de la asociación Estrategia Siglo XXI en Liberia, organización que lidera Franklin Chang-Díaz.

La asociación Estrategia Siglo XXI, liderada por Franklin Chang-Díaz, abrió el proceso de inscripción para dos becas completas destinadas a la formación en tecnologías de hidrógeno verde. El programa se impartirá de forma presencial en las instalaciones de la empresa Ad Astra Rocket, en Liberia, Guanacaste.

La capacitación de la Escuela del Hidrógeno tendrá una duración de 16 semanas como parte del equipo técnico del lugar. Las personas seleccionadas recibirán una beca del 100 %, un salario mensual durante los cuatro meses que dura el programa y seguro.

El periodo de recepción de solicitudes cierra el 23 de agosto. Entre los requisitos solicitados para optar por el beneficio están tener entre 18 y 25 años de edad, residir en la Región Chorotega y no estar inscrito en ningún otro programa de estudio. No es necesario tener formación técnica previa.

Para postularse, debe llenar el formulario que se ubica en la página web www.estrategia-xxi.cr. En ese sitio también puede encontrar la malla curricular completa.

El plan de estudios abarca las siguientes áreas:

Diseño, planos y modelado 3D

Operación de planta y producción por electrólisis

Compresión, presurización y dispensado de hidrógeno Mantenimiento de buses de hidrógeno y sistemas de celda de combustible

Generación fotovoltaica

Sistemas electromecánicos

Detección de fugas y mejora continua

“Formamos jóvenes en tecnología, los conectamos con el mundo y llevamos el conocimiento a lugares donde antes no llegaba. Porque yo fui uno de esos chiquillos. Salí de aquí con $50 en el bolsillo y un sueño enorme. Es mi deseo que más ticos tengan esa oportunidad sin tener que irse tan lejos”, expresó Chang sobre la oportunidad.

La organización Estrategia Siglo XXI surgió en 2004 mediante un proceso participativo en el que intervinieron más de 200 profesionales y líderes nacionales.