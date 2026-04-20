Flamenco americano rescatado en Limón no será liberado: estas son las razones

El flamenco americano muestra una notable mejoría en su plumaje y peso tras ser diagnosticado con insuficiencia hepática.

A más de un año y medio de que un flamenco americano (Phoenicopterus ruber) fuera avistado por primera vez en el país —en octubre de 2024— y rescatado posteriormente el 30 de junio de 2025, el Centro de Rescate Jaguar compartió una actualización sobre el estado del ejemplar.

Según informó el refugio, el flamenco goza de buen estado de salud, pero se determinó que no podrá ser liberado en su hábitat natural por las siguientes razones:

Su falta de visión.

Un comportamiento humanizado.

Ausencia de otros individuos de su especie en el país.

Costa Rica no cuenta con el ecosistema adecuado para su alimentación, lo que hace inviable su liberación en vida silvestre.

Dichas medidas se tomaron siguiendo una evaluación entre el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), el Grupo de Especialistas en Flamencos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el equipo de especialistas veterinarios y biólogos del refugio.

El flamenco americano fue avistado en 2024 y rescatado en junio de 2025 en Limón. (Jaguar Rescue Center/Redes sociales)

Llegó en muy malas condiciones

Las autoridades presumen que el ave fue arrastrada hasta el Caribe costarricense por los fuertes vientos de los huracanes y ciclones que afectaron la región a finales de 2024. Este fenómeno meteorológico ha desplazado a diversas especies fuera de sus rutas migratorias habituales en años recientes.

“Fue visto durante meses en la costa Caribe hasta que Minae lo trasladó al centro”, indicó el refugio. Al ingresar, el animal presentaba un cuadro clínico severo.

“Llegó en muy malas condiciones: débil, con bajo peso e hipotermia. Nuestro equipo inició tratamiento inmediato”, indicó el centro.

A pesar de que inicialmente fue diagnosticado con insuficiencia hepática y renal, el refugio destacó que su recuperación ha sido “increíble”. Actualmente, el flamenco se encuentra estable, ha ganado peso y su plumaje ha recuperado el color y vigor característicos de la especie.