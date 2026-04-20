El País

Flamenco americano rescatado en Limón no será liberado: estas son las razones

Las autoridades determinaron que el flamenco americano hallado en 2024 no regresará a la vida silvestre. Conozca su estado de salud.

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Por Yucsiany Salazar
El flamenco americano muestra una notable mejoría en su plumaje y peso tras ser diagnosticado con insuficiencia hepática.
El flamenco americano muestra una notable mejoría en su plumaje y peso tras ser diagnosticado con insuficiencia hepática. (Jaguar Rescue Center/Redes sociales)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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