Fiscalía allana empresa en Cartago por presunto relleno, drenaje e invasión de áreas protegidas en humedal de Coris

Funcionarios del Sinac detuvieron en diciembre de 2024 obras de relleno en el Humedal de Coris, tras una denuncia ciudadana.

La Fiscalía Adjunta Ambiental desarrolla un allanamiento en las instalaciones de una empresa en Coris de Cartago, como parte de una investigación relacionada con obras que habrían afectado un humedal palustrino, conocido como el Humedal de Coris.

Según la Fiscalía, la compañía es señalada por los presuntos delitos de relleno y drenaje de humedal, invasión de áreas de protección de nacientes y quebradas, y desobediencia a órdenes administrativas de paralización.

El allanamiento busca recabar evidencia documental y electrónica para sumarla a la causa 24-000030-0611-PE, en la que figuran como imputadas dos personas de apellidos Obando Rojas y Calderón Chaves.

Hasta el momento, la Fiscalía confirmó el decomiso de un celular, computadoras y documentación de interés tras su ingreso a la empresa y una vivienda asociada al caso.

Las autoridades judiciales también realizan peritajes topográficos en las fincas para aportar elementos de prueba relevantes para la investigación.

Antecedente

En diciembre de 2024, la Oficina Subregional de Cartago del Área de Conservación Central (ACC), del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), informó que procedió a detener obras de relleno en el Humedal de Coris, tras una denuncia ciudadana.

En aquella ocasión, la entidad informó que en el sitio se constató el relleno de un lote donde se ubica una vivienda, pese a que corresponde a un ecosistema de humedal. En ese momento, el Sinac emitió una advertencia administrativa y anunció la remisión de un informe de hechos a la Fiscalía Adjunta de Cartago.

Informe del Sinac

En octubre de 2025, el medio digital Delfino.cr informó que el Sinac determinó la presencia de un humedal de tipo palustrino en el Valle de Coris, en Cartago. De acuerdo con el informe técnico SINAC-ACC-CH-029-2024, elaborado por el Área de Conservación Central, el ecosistema abarca aproximadamente 130 hectáreas. Los humedales palustrinos son ecosistemas de agua dulce poco profundos, con inundaciones estacionales.

El estudio desarrollado por el Sinac entre abril de 2024 y julio de 2025, evidenció que el sitio, pese a las intervenciones humanas, mantiene condiciones ecológicas propias de un humedal, como suelos saturados, vegetación hidrófila y flujo hídrico superficial y subterráneo.

Según el análisis biológico, más de 54 especies de plantas propias de ambientes húmedos habitan dicho ecosistema, además de 129 especies de aves, 33 de ellas acuáticas, lo que confirma su función ecológica como refugio para fauna silvestre, indicó el medio digital.