El País

Fiestas laborales con licor: ¿pueden sancionarle por su conducta durante la actividad? Esto es lo que debe saber

Las celebraciones empresariales o las salidas entre compañeros fuera del horario laboral suelen incluir consumo de alcohol. ¿Qué ocurre si hay comportamientos inapropiados?

EscucharEscuchar
Por Irene Rodríguez
Las empresas pueden sancionar a empleados por faltas ocurridas en fiestas con licor, aunque no sean en horas laborales ni dentro del centro de trabajo.
Las empresas pueden sancionar a empleados por faltas ocurridas en fiestas con licor, aunque no sean en horas laborales ni dentro del centro de trabajo. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGalcohollicorfiestasfiestas laboralesfiestas empresariales
Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.