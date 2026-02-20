El País

FEUCR denuncia posibles irregularidades en uso de recursos destinados a estudiantes en condición de vulnerabilidad económica

La denuncia fue presentada ante la Contraloría Universitaria tras detectarse asignaciones a miembros, allegados y personas vinculadas a las federaciones de los periodos 2024 y 2025

Por Cristian Mora
FEUCR
La FEUCR denunció presuntas irregularidades en la asignación de recursos destinados a estudiantes en condición de vulnerabilidad económica. (UCR/Cortesía)







FEUCRDenunciaContraloría Universitaria
Cristian Mora

