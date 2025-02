Familia de Jessica Chavarría Arce sigue buscándola después de 37 días de desaparecida: ‘Es una angustia que no termina’

Han pasado 37 días desde los últimos mensajes que tuvo Jessica Chavarría Arce con su familia. El 8 de enero, sus hijos recibieron los últimos mensajes de texto y desde entonces no saben de ella ni de su pareja, un estadounidense de apellido Byrd, quien abandonó el país.

Keylin Chavarría, hermana de la mujer de 46 años, asegura que son pocas las nuevas noticias que tienen, pero como familia están buscando otras soluciones. “Se contactó con unos especialistas en la búsqueda de personas desaparecidas. Ellos tienen un equipo fuerte de perros. Mañana (sábado), como a las 5 a. m. van a comenzar la búsqueda con baqueanos, con gente de la zona y en la parte acuática. Van a revisar toda la zona de la casa y los alrededores”, expuso la hermana.

Ellos tienen la esperanza de encontrar algún otro dato de su hermana que los acerque más. “Esto es muy desgastante, es muy, muy, muy triste, muy cansado. Es una angustia que no termina”, subrayó.

¿Qué dice el OIJ?

Jessica Chavarría Arce cumple 37 días desaparecida, su familia todavía no tiene noticias y contrató especialistas en búsqueda. Foto cortesía Keylin Chavarría.

Keylin aseguró que son pocas las últimas noticias que han recibido del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), pero hay nuevos indicios.

“El último reporte del OIJ fue que se encontraron rastros de sangre, no muy fuerte, como un goteo en un camino seguido. Ellos van a analizar las muestras y nos van a hacer una prueba de sangre ya sea a mí o a mi sobrina. Con eso se determinaría si la sangre es de él o de ella”, indicó la hermana.

El OIJ también tiene en su poder el disco duro de las cámaras de la vivienda de Byrd en Puntarenas, donde la pareja convivía.

La familia está a la espera de “cualquier noticia”, pero sienten que el trabajo va lento.

“El proceso ha sido bastante lento. Lo de las gotitas de sangre lo supimos porque la esposa de mi sobrina fue ayer (jueves para los lectores). El investigador del OIJ no me responde, les pedí que verificaran si había movimientos en los estados de cuenta y me dijo que hay que pedir permiso a la Fiscalía para eso. Yo le dije eso hace siete días, y la esposa de mi sobrina preguntó ayer y le dijeron lo mismo”, comentó.

Uno de los factores que agravan la investigación, según el OIJ, es que Byrd huyó del país. “Nos dicen que dejamos pasar mucho tiempo”, señaló Keylin.

La Nación consultó esta mañana de viernes con el OIJ a través de la oficina de prensa. Se está a la espera de la respuesta.