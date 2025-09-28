Falleció Ana Lorena Brenes Esquivel, exprocuradora de la República

Ana Lorena Brenes Esquivel fue procuradora general de la República entre 2004 y 2016. Ella falleció la noche de este sábado.

La abogada Ana Lorena Brenes Esquivel, quien fungió como procuradora general de la República entre 2004 y 2010, murió la noche de este sábado a sus 63 años.

Su deceso es confirmado en el portal del Registro Civil del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). No trascendieron las causas del fallecimiento, pero desde 2019 ella tenía una enfermedad crónica.

Brenes fue electa en 2004 en un primer periodo y luego reelecta en 2010 para el segundo. En enero de 2015 ella protagonizó un episodio con el entonces viceministro de la Presidencia, Daniel Soley, cuando denunció que él le había ofrecido ser embajadora a cambio de, según dijo, dejar su puesto. Ella definió ser vista como una funcionaria “incómoda”.

Díaz después, en comparecencias en la Asamblea Legislativa, la entonces procuradora habría detallado cómo todo se dio en una reunión con Soley, la cual comenzó en la Procuraduría y terminó en la cafetería Giacomín, en Los Yoses. Esto desembocó con la renuncia de Soley el 18 de enero.

Brenes estaba casada desde 1984 con el juez Christian Hess y fue madre de dos hijos: Alberto André, de 38 años, y Alejandro, de 37.