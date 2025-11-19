El País

Falla eléctrica atrasó el regreso del agua en Escazú, Santa Ana, Alajuelita y Desamparados

Situación eléctrica inesperada obligó al AyA a extender trabajos de mantenimiento durante la madrugada

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
Cerca de 500 abonados de San Rafael de Heredia tendrán corte de agua este 12 de noviembre por trabajos de mantenimiento.
Recuperación del servicio de agua será gradual tras una falla eléctrica durante labores programadas del AyA. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaAyACortes de agua
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.