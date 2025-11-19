Falla eléctrica atrasó el regreso del agua en Escazú, Santa Ana, Alajuelita y Desamparados

Recuperación del servicio de agua será gradual tras una falla eléctrica durante labores programadas del AyA.

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) reportó este miércoles un atraso en la recuperación del servicio de agua potable debido a una situación eléctrica imprevista.

El incidente ocurrió durante un mantenimiento preventivo programado en la infraestructura de bombeo. Este inconveniente obligó a una intervención urgente de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, además del proveedor externo y equipos técnicos del AyA.

La afectación eléctrica extendió los trabajos hasta la madrugada de este miércoles. Por ello, el restablecimiento del abastecimiento de agua se realizará de forma paulatina a lo largo de la tarde y noche de este 19 de noviembre, y se completará durante la madrugada del 20 de noviembre.

El mantenimiento incluyó revisiones eléctricas, ajustes mecánicos y verificación integral del sistema, tareas que se realizan cada año con el objetivo de prevenir fallas, mejorar la eficiencia energética y fortalecer la confiabilidad del sistema hídrico.

Las comunidades más afectadas por la interrupción son los sectores altos y alejados de Escazú, Santa Ana, Alajuelita y el sur de Desamparados.

Para mitigar la situación, el AyA informó que se mantiene el suministro por camiones cisterna en las zonas con mayor impacto. Las personas interesadas en solicitar este servicio pueden comunicarse al número 800-REPORTE.