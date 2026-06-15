El País

Exministra de Economía asumirá dirección ejecutiva del Sistema Banca para el Desarrollo

Nombramiento interno de Patricia Rojas Morales rige a partir del próximo 1.º de julio

EscucharEscuchar
Por Mónica Cerdas Gómez
En la imagen, la nueva ministra del MEIC, Patricia Rojas.
Patricia Rojas Morales fue ministra de Economía durante la administración de Rodrigo Chaves. (MEIC/MEIC)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Sistema Banca para el DesarrolloPatricia Rojas
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.