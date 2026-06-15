Exministra de Economía asumirá dirección ejecutiva del Sistema Banca para el Desarrollo

Patricia Rojas Morales fue ministra de Economía durante la administración de Rodrigo Chaves.

La exministra de Economía, Patricia Rojas Morales, asumirá como directora ejecutiva de la Secretaría Técnica del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) a partir del próximo 1.º de julio.

Su nombramiento, de manera interina, se produjo tras la renuncia Víctor Carvajal Porras, el pasado 13 de mayo, quien un día después fue juramentado como viceministro de Ingresos.

“Con el fin de garantizar la continuidad de las labores de dicho órgano, el Consejo Rector procedió al nombramiento de Patricia Rojas Morales”, indicó el SBD a través de un comunicado de prensa.

De acuerdo con la entidad, la designación de la exjerarca del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) se realizó con base en un estudio de la Asesoría Legal interna y externa, así como de Recursos Humanos, que "corroboraron el cumplimiento de los requisitos establecidos para el cargo en calidad de interina”.

“Su nombramiento (...) es de manera interina mientras sea jurídicamente posible realizar el concurso de antecedentes para la selección definitiva de la persona que ocupará dicho puesto”, agregó el comunicado.

El salario de este cargo tiene un monto mínimo de ¢6,5 millones y uno máximo de ¢9,7 millones, según reporta el sitio de transparencia institucional del SBD.

Banca para el Desarrollo es un mecanismo de financiamiento para emprendedores, micro, pequeños y medianos empresarios de todas las actividades productivas, que está basado en la ley del mismo nombre.