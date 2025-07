Exdirector de Aviación Civil niega haber hecho ‘traje a la medida’ para favorecer a MECO en arreglo de pista de Liberia

El exdirector de Aviación Civil, Fernando Naranjo, negó haber fabricado un “traje a la medida” para favorecer a la empresa MECO en el proceso de licitación para reparar la pista del aeropuerto Daniel Oduber Quirós en Liberia.

Naranjo compareció la noche de este lunes ante los diputados de la Comisión de Infraestructura, ante los cuales rechazó la acusación que hizo en marzo del 2024 el presidente Rodrigo Chaves, para justificar su despido y el del entonces ministro de Obras Públicas y Transportes Luis Amador.

Fernando Naranjo fue destituido en marzo del año pasado, por supuestamente haber favorecido a MECO. (MARVIN_CARAVACA)

Al ser consultado directamente sobre si consideró que su destitución fue “injusta”, Naranjo insistió en que nunca se buscó favorecer a ninguno de los oferentes, ni se conversó de previo con las empresas interesadas.

Los diputados le cuestionaron haber ignorado el informe elaborado por la Unidad de Infraestructura Aeronáutica, en el que se advertía de la inexistencia del nexo causal entre el daño en la pista y el impacto de la tormenta Bonnie, vínculo que permitió incluir la reparación en un decreto de emergencia.

Naranjo aseguró que no elevó dicho oficio a otros entes porque no sabía si era su competencia hacerlo. Posteriormente, afirmó que sí puso en conocimiento de este documento al ahora exministro Amador, quien vio que no había nexo y aún así dijo que “seguían adelante”.

Pese a eso, afirmó que en el oficio citado no había componentes técnicos necesarios para refutar o confirmar si existía dicho nexo.

El exdirector de Aviación, quien sigue siendo funcionario de ese órgano, afirmó que el responsable de liderar el proceso de contratación era el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado.

Ingenieros de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica y la jefa de aeropuertos de la Dirección General de Aviación Civil, aseguraron el año pasado ante esta misma comisión, que no existía nexo causal para justificar la inclusión del arreglo de la pista en el decreto de emergencia por la tormenta tropical Bonnie. También aseveraron haber recibido presiones tanto de Naranjo como de Amador para certificar dicha relación.

Fernando Naranjo, dijo haber comunicado a Luis Amador la inexistencia del nexo advertida por los ingenieros de Aviación Civil.

Los funcionarios de esa dependencia fueron separados de la unidad ejecutora, luego de que se negaran a firmar la ingeniería de valor, con la que se redujo el alcance de los trabajos encargados a MECO el año pasado, pues además aseguraron que con dicha modificación se libraba a la empresa de sanciones por incumplimientos relacionados con el plazo y los materiales utilizados.

La investigación de la Comisión pretende esclarecer si, como afirmó el presidente Rodrigo Chaves al destituir a Amador, el contrato de la pista del aeropuerto Daniel Oduber fue un “traje a la medida” que favoreció a la constructora. Además, pretende determinar si la contratación mediante un proceso excepcional, amparado en un decreto de emergencia, estaba justificada.

Por esta contratación, también se sigue una investigación penal bajo del denominado caso Pista Oscura, en la que figura como imputado el exministro de Obras Públicas, Mauricio Batalla. En ese proceso se busca determinar si existió un beneficio para la Constructora MECO con un cambio en el contrato mediante la citada ingeniería de valor.