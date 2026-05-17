Estudiantes del TEC crean ‘Casa Semilla’ en Cartago para apoyar a jóvenes que salen de casas hogar a los 18 años

El proyecto Casa Semilla busca acondicionar una vivienda de transición para jóvenes egresados de casas hogar de la Asociación Pueblito Costa Rica.

Al cumplir los 18 años, muchos jóvenes que crecieron en casas hogar deben abandonar los programas residenciales y enfrentarse, casi de inmediato, al reto de construir una vida independiente sin una red de apoyo clara.

Esa realidad motivó a un grupo de estudiantes del Tecnológico de Costa Rica (TEC) a impulsar “Casa Semilla – Un hogar hacia el futuro”, un proyecto que busca acondicionar una vivienda de transición para jóvenes egresados de la Asociación Pueblito Costa Rica, en Paraíso de Cartago.

La iniciativa nació como parte del curso Administración de Proyectos, impartido en las carreras de Ingeniería en Producción Industrial e Ingeniería Física del TEC, donde los estudiantes deben aplicar conocimientos técnicos y de gestión en proyectos con impacto social.

“Lo que pretendemos con este proyecto es remodelar estas casas para que ellos tengan una segunda oportunidad donde vivir”, explicó Francini Mora una de las estudiantes involucrada en la iniciativa.

Actualmente, el proyecto se enfoca en mejorar el techo y el cieloraso de una vivienda de transición ubicada en Birrisito de Paraíso, luego de que la Asociación identificara la necesidad de intervenir el espacio para garantizar condiciones básicas de seguridad, protección y habitabilidad.

Los estudiantes detallaron que el proyecto se financiará mediante donaciones, actividades de recaudación y aportes en especie, tanto de materiales como de mano de obra. Las personas interesadas en colaborar pueden hacerlo mediante el Sinpe 7189-2052 o la cuenta IBAN CR40016111133170466872.

La propuesta está dirigida a jóvenes de entre 18 y 25 años que egresaron del programa residencial de la Asociación Pueblito Costa Rica y atraviesan el proceso de transición hacia una vida independiente. Actualmente la población ronda los 54 jóvenes y cada año se suman nuevos egresados.

Aunque el espacio busca brindar acompañamiento y una nueva oportunidad, los beneficiarios también deberán cumplir distintas reglas de convivencia, estudiar o trabajar y contribuir parcialmente con gastos del hogar.

La iniciativa Casa Semilla también busca generar conciencia sobre una etapa poco visible para muchos jóvenes en condición de vulnerabilidad: el momento en que deben abandonar las casas hogar y comenzar, muchas veces sin apoyo familiar o económico, una vida completamente independiente.