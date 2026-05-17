El País

Estudiantes del TEC crean ‘Casa Semilla’ en Cartago para apoyar a jóvenes que salen de casas hogar a los 18 años

Iniciativa nació como parte de un curso universitario y busca brindar una segunda oportunidad a jóvenes que salen de casas hogar sin una red de apoyo clara

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Por Cristian Mora
Casa Semilla-TEC
El proyecto Casa Semilla busca acondicionar una vivienda de transición para jóvenes egresados de casas hogar de la Asociación Pueblito Costa Rica. (Casa Semilla-TEC/Cortesía)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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