Estudiantes de colegios rurales destacan con nota máxima en examen de admisión de la UNA

Ocho estudiantes consiguieron la nota máxima en el examen de admisión de la Universidad Nacional (UNA). Los alumnos que lograron los 900 puntos de la Prueba de Aptitud Académica (PAA) provienen en su mayoría de colegios rurales y de programas de educación abierta.

Se trata de Kianni Nayad Bolivar Flores, Hanna Leiva Chacón, Kaleb Alessandro Alvarado Méndez y José Pablo López Sánchez. La lista la completan José David Arias Leitón, Johanna Jiménez Mata, Eycol Estiben López Velásquez y Johel Jesús Ortiz Abarca.

Los ocho jóvenes manifestaron satisfacción, sorpresa y, por supuesto, mucha alegría, al enterarse de los resultados. Cuatro de ellos provienen de liceos rurales de Quepos, Upala y Pococí.

José Pablo López Sánchez, egresado del Liceo Rural de Cerros, en Quepos, y de 18 años, estudia actualmente Economía en la Universidad de Costa Rica (UCR), sin embargo, su sueño de cursar Comercio y Negocios Internacionales lo llevó a realizar el examen de admisión en la UNA.

“Me sentí muy emocionado y no lo podía creer, ahora estoy valorando la opción de llevar esa carrera”, expresó José Pablo.

Kaleb Alessandro Alvarado Méndez, vecino de Villa Bonita de Quepos, y quien estudió en el Liceo Rural de Londres, de esa comunidad, planea estudiar Psicología.

“Siempre me ha interesado conocer sobre la Psicología, cómo funciona, cómo ayudar a las personas y dar mi aporte escuchándolos y guiando en momentos difíciles de sus vidas y que muchas veces deciden tomar decisiones que no son las correctas”, comentó el muchacho de 17 años.

Johanna Jiménez (arriba de vino), Eycol López (arriba de celeste), Kianni Bolívar y Kaleb Alvarado son cuatro de los ocho jóvenes que sacaron la nota máxima en el examen de admisión de la UNA. (Cortesía)

Teología e Ingeniería, otras opciones de los destacados en examen de la UNA

Johanna Jiménez Mata es otra de las sobresalientes estudiantes que alcanzó la nota máxima. Con 17 años, la oriunda de Liberia, Guanacaste, planea estudiar Ingeniería en Sistemas de Información. Ella proviene del Liceo Rural IDA San Luis, en Upala.

“Siempre deseé estudiar Ingeniería en Software , o alguna carrera similar, por eso decidí aplicar el examen de la UNA. Además me interesa mucho poder desarrollarme profesionalmente en esta carrera”, comentó Johanna.

Entretanto, Eycol Estiben López Velásquez, comentó tras conocer su resultado que planea estudiar Teología. El joven, de 17 años, se graduará del Liceo Rural La Unión, en Pococí.

“Vengo de un contexto familiar donde la religión es algo muy importante, mis papás son muy religiosos y desde mis tres años me llevaban a la iglesia y nunca cuestioné nada. A mis 11 años empecé a cuestionarme muchas cosas y sentí el deseo de entender bien el dogma y no simplemente creer o quedarme con lo que dicen los sacerdotes o pastores, de ahí mi lección de estudiar Teología”, expresó el adolescente, quien reside en Horquetas de Sarapiquí.

Estudiantes del Cindea, de colegio privado y de Bachillerato por Madurez también destacaron

Kianni Nayad Bolívar Flores, vecina de Cristo Rey, en San José, fue otra de las aspirantes que brilló. La muchacha estudió en el Centro Integrado de Educación de Adultos (CINDEA), en Paseo Colón. Este tipo de instituciones está dirigida a jóvenes y adultos que no concluyeron la primaria o la secundaria, es un programa de educación abierta.

“Quiero ser psicóloga forense, desde pequeña quedé impactada por una noticia que vi sobre un señor que se hacía pasar por enfermo mental y era mentira, eso es una excusa muy recurrente o muy común que se ha venido dando con el tiempo y me gustaría investigar y trabajar en eso”, comentó Kianni, de 17 años.

Así como ella, José David Arias Leitón también salió de un Cindea, el de La Perla, en San Carlos. Actualmente, lleva la carrera de Terapia Física en la UCR, sin embargo, al no saber si desea culminar estos estudios, decidió hacer el examen de la UNA para optar por estudiar Comercio y Negocios Internacionales.

José David, de 19 años, es vecino de El Taque de La Fortuna, y su propósito es apoyar a la comunidad cuando sea un profesional.

“Como vivo en San Carlos, he visto que han llegado nuevas empresas a la zona que están relacionadas con esta carrera y me interesa, porque es una fuente de trabajo que se encuentra en progreso y podría aportar a mi cantón”, contó Arias, quien en el 2022 también había sacado la nota máxima en el examen de admisión de la UNA.

Por su parte, Hanna Leiva Chacón, de 18 años, dijo sentirse muy feliz y reconoció que esta noticia fue inesperada. La egresada del colegio privado Centro Educativo Semillas, en Cartago, piensa estudiar Veterinaria, por ello optó por hacer la prueba en la UNA.

“Cuando realicé el examen de admisión sentí que me había ido bien, pero no creí que me había ido tan bien como para obtener un puntaje de 900″, manifestó.

Finalmente, Johel Jesús Ortiz Abarca, de Pérez Zeledón, logró los 900 puntos luego de finalizar el colegio mediante Bachillerato por Madurez. Este muchacho, de 19 años, desea estudiar Ingeniería en Sistemas de Información.

Según datos del Departamento de Registro de la UNA, la prueba de admisión 2025 la aplicaron 26.384 aspirantes, de los cuales 21.983 pueden seguir en el proceso.

