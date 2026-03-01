El País

Estudiante con ceguera se prepara para ser ingeniero en el TEC: ‘Hay que seguir adelante a pesar de las adversidades’

Justin Hernández Acuña afrontó la pérdida de su madre en la niñez y de la vista en la adolescencia. Califica sus vivencias como devastadoras, pero siempre ha elegido seguir adelante y hoy busca motivar a otras personas

Por Fernanda Matarrita Chaves
Cuando decidió retomar sus estudios, Justin eligió vivir con optimismo y esforzarse todos los días por cumplir con sus metas. Hoy es estudiante del TEC.
Cuando decidió retomar sus estudios, Justin eligió vivir con optimismo y esforzarse todos los días por cumplir con sus metas. Hoy es estudiante del TEC. (Cortes/Cortesía para LN)







