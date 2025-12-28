Estos son los números que puede comprar en línea para el segundo sorteo de consolación de este 28 de diciembre

Este domingo 28 de diciembre la Junta de Portección Social (JPS) realizará su segundo sorteo de consolación número 4.882, cuyo premio mayor otorgara ¢900 millones en tres emisiones, lo que significa que cada entero pagará ¢300 millones a quien resulte favorecido.
Asimismo, el segundo número en importancia entregará ¢60 millones por entero (¢180 millones en total) y el tercer premio pagará 25 millones por billete (¢75 millones en total). El precio del entero es de ¢15.000 y cada fracción tiene un costo de ¢1.500.
¿Cuáles números se pueden comprar en línea?
En una revisión realizada por La Nación a las 7 p. m. de este sábado 27 de diciembre en la página www.jps.go.cr, se pudo constatar que hay muchos números disponibles, eso sí, la gran mayoría van del 34 en adelante, tal y como puede revisar en la siguiente imagen.
Los números agotados a esta hora son: del 02 al 33, el 41, 44, 47, 48, 50, 55, 66, 72, 77 y 90.