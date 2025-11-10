Lotería Nacional: estos son los números ganadores de este domingo 9 de noviembre

La lotería de domingo ya llevó la suerte a varios hogares costarricenses. Le invitamos a repasar los tres premios principales:
El premio mayor paga ¢175 millones por emisión, al número 77 con la serie 869. Esta cifra significa ¢17,5 millones por fracción. Este fue el último premio de los grandes en salir, a las 8:08. De hecho, fue el premio número 97 de los 100 que se juegan cada domingo.
Estos “pedacitos” fueron vendidos en Buenos Aires de Puntarenas.
El segundo premio, de ¢30 millones por emisión, fue para el número 60 con la serie 188. Cada fracción paga ¢4,6 millones. Este fue el segundo premio en salir, a las 8:01 p. m. Fue vendido en el cantón central de San José.
El tercer premio, de ¢14 millones por emisión, fue para el número 39 con la serie 331. Cada fracción paga ¢1,4 millones. Este fue el primero en salir, a las 7:58 p. m. Fue vendido en la web www.jpsenlinea.go.cr
Ninguno de los premios acumulados salió favorecido este domingo. En su lugar, hubo premio extra de ¢2 millones al número 85 con la serie 894.
Para el próximo martes 11 de noviembre el acumulado 1 estará en ¢870 millones y el acumulado 2 en ¢125 millones.