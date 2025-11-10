Lotería Nacional: estos son los números ganadores de este domingo 9 de noviembre

La lotería de domingo ya llevó la suerte a varios hogares costarricenses. Le invitamos a repasar los tres premios principales:

El premio mayor paga ¢175 millones por emisión, al número 77 con la serie 869. Esta cifra significa ¢17,5 millones por fracción. Este fue el último premio de los grandes en salir, a las 8:08. De hecho, fue el premio número 97 de los 100 que se juegan cada domingo.

Estos “pedacitos” fueron vendidos en Buenos Aires de Puntarenas.

El sorteo de lotería nacional de la Junta de Protección Social de Costa Rica, de este domingo 9 de noviembre repartió un premio mayor de ¢175 millones por emisión. (captura de pantalla/captura de pantalla)

El segundo premio, de ¢30 millones por emisión, fue para el número 60 con la serie 188. Cada fracción paga ¢4,6 millones. Este fue el segundo premio en salir, a las 8:01 p. m. Fue vendido en el cantón central de San José.

El tercer premio, de ¢14 millones por emisión, fue para el número 39 con la serie 331. Cada fracción paga ¢1,4 millones. Este fue el primero en salir, a las 7:58 p. m. Fue vendido en la web www.jpsenlinea.go.cr

Ninguno de los premios acumulados salió favorecido este domingo. En su lugar, hubo premio extra de ¢2 millones al número 85 con la serie 894.

Para el próximo martes 11 de noviembre el acumulado 1 estará en ¢870 millones y el acumulado 2 en ¢125 millones.