Estos son los números ganadores de la Lotería Nacional de este 12 de abril

El premio mayor de la Lotería Nacional de este 12 de abril paga ¢175 millones por entero.

Este 12 de abril, la Junta de Protección Social (JPS) realizó el sorteo ordinario 4.896 de la Lotería Nacional y estos fueron los números favorecidos:

Premio mayor: número 81 con la serie 571. Este premio paga ¢175 millones por emisión. Sin embargo, si usted compró un billete del mismo número, pero con diferente serie, igualmente ganó. El premio para estos casos es de ¢130.000 por entero.

Segundo premio: la suerte también fue para el número 98 con la serie 635. El premio por entero para esta combinación es de ¢30 millones.

En caso de que usted cuente con un entero del 98 pero con diferente serie, recibirá un pago de ¢40.000.

Tercer premio: el tercer número en importancia en salir fue el 92 con la serie 500. Los ganadores recibirán ¢14 millones por billete. En caso de que usted solo tenga un entero del número favorecido, recibirá ¢20.000.