Estos son los colegios que más estudiantes lograron matricular en la UCR este 2026

Cada uno de estos 18 centros educativos consiguió que al menos 50 de sus graduados ingresaran a la Universidad de Costa Rica

Por Fernanda Matarrita Chaves
La UCR iniciará lecciones el 9 de marzo. Conozca cuáles son los colegios que consiguieron que más estudiantes fueran admitidos en esta casa de educación superior. (Rafael Pacheco Granados)







Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

