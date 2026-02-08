Estos son los colegios que más estudiantes lograron matricular en la UCR este 2026

La UCR iniciará lecciones el 9 de marzo. Conozca cuáles son los colegios que consiguieron que más estudiantes fueran admitidos en esta casa de educación superior.

La Universidad de Costa Rica (UCR) recibirá el 9 de marzo a 10.169 estudiantes que fueron admitidos este curso lectivo. Los nuevos alumnos provienen de 836 colegios que lograron que entre 1 y 157 de sus estudiantes lograra ingresar a estudiar a esta casa de educación superior.

Entre los cientos de centros educativos, hay 18 que sobresalen porque lograron colocar a, al menos, 50 de sus graduados en esta universidad. De ellos, 14 son instituciones públicas.

La lista está encabezada por el colegio subvencionado Santa María de Guadalupe (Samagu), que logró que 157 de sus alumnos ingresen a estudiar a la UCR este curso lectivo.

Este centro educativo es conocido por la alta colocación de sus estudiantes en universidades estatales.

En junio del 2025, Gustavo Rodríguez, director de este colegio que cobra una mensualidad de ¢98.000, detalló que el centro educativo tiene las características de brindar una educación integral y tener un nivel de exigencia académico alto.

A esos atributos, que considera son fundamentales para los resultados que tienen colocando alumnos en educación superior pública, añadió que entre noveno y undécimo año, los alumnos tienen una orientación vocacional por parte de invitados de diferentes carreras.

“Se les aplica un examen para que los estudiantes conozcan sus áreas de interés profesional, se realiza una feria vocacional institucional y se asiste a las que organiza la Universidad de Costa Rica y otras ferias.

“Como actividad extracurricular, el colegio presta las instalaciones para que los estudiantes participen con empresas externas que preparan a los estudiantes para las pruebas de admisión de las universidades estatales”, comentó Rodríguez en aquella ocasión. El colegio que dirige en el 2025 tuvo una población de 1.725 estudiantes.

Mayoría de colegios públicos

Al consultar la lista de colegios con más admitidos en la UCR, en el top cinco están el Colegio Experimental Bilingüe de Palmares, con 110 admitidos; el Colegio Dr. Clodomiro Picado Twight, con 102; el Liceo Experimental Bilingüe de San Ramón, con 98; y el Colegio San Luis Gonzaga, con 93.

De los 1.388 estudiantes que integran la lista de los 18 colegios con más admitidos, 973 provienen de centros educativos públicos (el 70%).