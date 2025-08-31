Estos son los cantones de Costa Rica que envejecen más lento

Aunque Costa Rica es un país que envejece a un ritmo más rápido de lo esperado y los adultos mayores ya rozan el 11,44% de la población, hay cantones donde este proceso va de manera más lenta.

Sitios donde la esperanza de vida es muy similar a los del resto del país, pero en los que la fecundidad ha sido mayor en las últimas décadas (y así se mantiene) son parte de las razones para este crecimiento desigual.

LEA MÁS: Personas de 80 años o más se triplicaron en Costa Rica en 25 años, ¿cuáles son los retos y oportunidades?

Con base en las estimaciones de población para 2025, del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), La Nación explora los 84 cantones y diferentes índices de cómo se da el proceso de envejecimiento poblacional en las diferentes regiones y muestra cuáles son estos cantones “jóvenes” en donde el proceso de llegar a la vejez marcha más lento.

Se revisaron factores como el promedio de edad, la edad mediana, el índice de envejecimiento y la razón de dependencia que generan los adultos mayores en cada cantón.

¿Qué hace de Sarapiquí el cantón más joven de Costa Rica?

La primera variable es el promedio de edad. Esta es la tabla de todos los cantones, donde usted podrá ver cómo se comporta el suyo.

La edad promedio en Costa Rica es de 35,77 años. En los cantones con menor edad promedio es incluso 15 años más baja.

Sin embargo, la edad promedio puede prestarse a confusión debido a los extremos de edad. Por ello, algunos investigadores prefieren la edad mediana. Esta es la que divide a la población en dos: la mitad será mayor de esa edad, y la otra mitad, menor.

Así se comportan los cantones del país:

La edad mediana del promedio del país es de 35,2, que dista casi nueve años de la edad mediana más baja. Estos son los diez cantones con menores edades medianas.

También es importante tomar en cuenta el porcentaje de adulto mayor en cada cantón. El promedio nacional está en 11,44%, pero este puede oscilar entre el 6% y el 15%.

En esta tabla puede buscar cómo está su cantón.

Y estos son los diez cantones con menor población de adultos mayores.

Estos no son las únicas variables que deben tomarse en cuenta. Una de las más importantes es el llamado índice de envejecimiento. Este se obtiene al calcular cuántos adultos mayores hay por cada 100 menores de 15 años.

Así se comporta esta variable a nivel nacional:

Mientras que hay cantones que superan los 100 adultos mayores por 100 menores de 15 años, como Montes de Oca o San José, hay 10 que están muy lejos de eso y los niños y adolescentes superan con creces a los adultos mayores, en incluso los triplican.

Este fenómeno se aprecia más cuando se revisa cuántos mayores de 80 años hay en relación con cada 100 menores de 15 años. Esta fase es importante tomarse en cuenta, porque a partir de los 80 años, en términos generales, los adultos mayores requieren de mayor asistencia.

Finalmente, debe tomarse en cuenta la razón de dependencia. Esta es la relación que tiene la población económicamente activa (entre los 15 y los 64 años) con las de edades extremas de la población. Para efectos de este reportaje se tomaron en cuenta solo los adultos mayores, y no los menores de 15 años.

Esta es la relación de dependencia cantón por cantón de Costa Rica:

Los diez cantones con menor relación de dependencia hablan también de una mayor juventud de sus habitantes.

¿Qué sucede en Sarapiquí?

Una de las razones que motiva un envejecimiento más lento en la población es una mayor tasa de fecundidad, pero no es la única. (Shutterstock/Shutterstock)

Uno de los cantones con envejecimiento más lento es Sarapiquí, precisamente es el que tiene el menor índice de envejecimiento a nivel nacional.

Olga Araya Umaña, coordinadora de la Unidad de Estadísticas Demográficas del INEC, expresó que la tasa de fecundidad impacta en este cantón.

“El índice sí va aumentando con los años, porque la esperanza de vida permite más adultos mayores. Sin embargo, no crece tanto, sigue siendo siempre el cantón más bajo. Aunque la esperanza de vida es muy constante, la fecundidad sigue siendo alta. Esto también pasa en Talamanca, Los Chiles, La Cruz y Río Cuarto”, aseguró la especialista.

Para Araya, tener esto claro les permite a los gobiernos locales saber qué servicios priorizar: escuelas, centros de cuido, espacios de recreación familiar, podrían ser factores que los cantones con mayor población joven prefieran.