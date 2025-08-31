El País

Estos son los cantones de Costa Rica que envejecen más lento

El envejecimiento en algunos cantones del país se ve más lento ¿dónde están esas zonas del país?

EscucharEscuchar
Por Irene Rodríguez

Aunque Costa Rica es un país que envejece a un ritmo más rápido de lo esperado y los adultos mayores ya rozan el 11,44% de la población, hay cantones donde este proceso va de manera más lenta.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Envejecimiento poblacionalEnvejecimientoLongevidadInstituto Nacional de Estadística y Censos
Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.