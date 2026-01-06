El País

Estos son los 132 comedores escolares que estarán abiertos durante vacaciones

Servicio se ofrecerá hasta el 13 de febrero. 10 días después iniciarán las clases

EscucharEscuchar
Por Fernanda Matarrita Chaves
31\05\24 Alajuela, Guacima, Escuela María Vargas Rodríguez, Nutrición en el comedor escolar. Foto: Jorge Navarro para La Nación
El MEP estima que unos 11.000 estudiantes acudan a los comedores abiertos durante las vacaciones. (Jorge Navarro para La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Comedores escolaresMEP
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.