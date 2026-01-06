Estos son los 132 comedores escolares que estarán abiertos durante vacaciones

El MEP estima que unos 11.000 estudiantes acudan a los comedores abiertos durante las vacaciones.

132 comedores de escuelas y colegios de todo el país ofrecerán su servicio durante las vacaciones. Todos permanecen abiertos de 11 a. m. a 1 p. m. y pondrán a disposición del estudiantado, hasta el 13 de febrero, el tiempo de almuerzo. Las clases iniciarán el lunes 23.

El servicio está disponible en zonas consideradas con vulnerabilidad social y, según el Ministerio de Educación Pública (MEP), beneficiaría a más de 11.000 estudiantes.

En julio, durante el descanso escolar de medio año, se abrieron 226 comedores y en esa oportunidad se esperaba que unos 16.000 estudiantes fueran atendidos.

Los comedores escolares abirán en diferentes centros educativos del país. (Albert Marín/Amarín)

Esa vez, el MEP informó que las juntas de educación y administrativas son las encargadas del manejo de los comedores en estos días. Sus integrantes deben de llevar el control de la asistencia y realizar la liquidación y facturas de los insumos adquiridos ante la Dirección de Programas de Equidad del MEP (DPE).

El MEP no descarta que, con el inicio de año, más centros educativos se unan a la lista.

Por ahora, estos son los 132 que abrieron sus puertas desde el 15 de diciembre para recibir a los alumnos durante el tiempo de almuerzo.