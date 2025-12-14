El País

Estos dos países de Centroamérica se destacaron entre los mejores lugares del mundo para retirarse en 2026

Panamá y Costa Rica quedaron en el top 3 del ‘Annual Global Retirement Index 2026′, que evalúa costo de vida, salud, clima y facilidades de residencia

Por Jailine González Gómez
Panamá y Costa Rica destacaron en un ranking global de retiro en 2026. Ambos sobresalen por costo de vida, salud y calidad de vida.
Panamá y Costa Rica destacaron en un ranking global de retiro en 2026. Ambos sobresalen por costo de vida, salud y calidad de vida. (Canva/Canva)







Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

