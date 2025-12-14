Estos dos países de Centroamérica se destacaron entre los mejores lugares del mundo para retirarse en 2026

Panamá y Costa Rica destacaron en un ranking global de retiro en 2026. Ambos sobresalen por costo de vida, salud y calidad de vida.

Panamá y Costa Rica se posicionaron entre los mejores lugares del mundo para retirarse en 2026, según el Annual Global Retirement Index, un ranking internacional que compara 24 países y evalúa variables como costo de vida, acceso a salud, clima, vivienda, visas y calidad de vida.

Panamá ocupó el segundo lugar a nivel mundial, mientras que Costa Rica alcanzó el tercer puesto, quedando ambos solo por debajo de Grecia, que lideró el listado.

Top mundial de retiro 2026

Grecia Panamá Costa Rica Portugal México Italia Francia España Tailandia Malasia

Panamá: beneficios económicos y facilidades para jubilados

El índice destacó a Panamá por su bajo costo de vida, estabilidad económica y un marco legal diseñado para atraer personas retiradas del extranjero. Uno de los factores mejor valorados fue el programa Pensionado, que ofrece descuentos obligatorios por ley en servicios como salud, transporte, entretenimiento y servicios públicos.

El análisis también subraya la facilidad para obtener residencia, el uso del dólar estadounidense, la conectividad aérea y el acceso a servicios médicos privados a costos inferiores a los de países desarrollados. En conjunto, estos elementos posicionaron a Panamá como uno de los destinos más accesibles y previsibles para el retiro.

Costa Rica: calidad de vida, salud y estabilidad

En el caso de Costa Rica, el ranking resaltó la calidad de vida, el entorno natural y la estabilidad democrática como factores centrales. El país obtuvo una alta calificación en salud, gracias a la combinación entre el sistema público y la oferta privada, así como en seguridad y desarrollo institucional.

El análisis reconoce que el costo de vida es variable, dependiendo de la zona y del estilo de consumo. No obstante, señala que es posible reducir gastos mediante el uso de productos locales, ferias agrícolas y servicios públicos. También se valoraron los impuestos bajos a la propiedad y las distintas categorías de residencia disponibles para pensionados, rentistas e inversionistas.