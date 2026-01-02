El País

Estos cuatro feriados de 2026 caerán en fin de semana y así se aplicarán según la ley

En 2026 no habrá traslado de feriados en Costa Rica. Revise qué establece la ley, cómo se pagan estos días y cuáles reglas deben considerar trabajadores y empleadores

Escuchar
Por Silvia Ureña Corrales
En 2026, los feriados en Costa Rica se mantendrán en su fecha original. La ley define cuándo se pagan doble y cuándo no corresponde pago adicional.
En 2026, los feriados en Costa Rica se mantendrán en su fecha original. La ley define cuándo se pagan doble y cuándo no corresponde pago adicional. (Canva /Canva)







Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

