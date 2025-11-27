Estos 92 estudiantes se convirtieron en los mejores en matemática del país

La Olimpiada Costarricense de Matemáticas premió a 92 jóvenes de secundaria tras una intensa competencia nacional.

Un total de 92 estudiantes de secundaria destacaron en la Trigésima Sétima Edición de la Olimpiada Costarricense de Matemáticas en Secundaria (Olcoma), al obtener medallas de oro, plata, bronce y menciones de honor, según informó el Ministerio de Educación Pública (MEP).

El acto de premiación se realizó en el Aula Magna de la Universidad de Costa Rica, donde los jóvenes recibieron los reconocimientos tras superar tres etapas clasificatorias, incluida una exigente fase final compuesta por una prueba escrita de seis problemas de desarrollo, aplicada durante dos días consecutivos.

Distribución de medallas por nivel

La competencia se organizó en cuatro niveles:

Primer nivel (estudiantes de sétimo año): se otorgaron 4 medallas de oro , 7 de plata , 11 de bronce y 1 mención de honor .

(estudiantes de sétimo año): se otorgaron , , y . Segundo nivel (octavo y noveno año): se entregaron 4 medallas de oro , 8 de plata , 16 de bronce y 4 menciones de honor .

(octavo y noveno año): se entregaron , , y . Tercer nivel (educación diversificada): los ganadores recibieron 4 medallas de oro , 7 de plata , 10 de bronce y 9 menciones de honor .

(educación diversificada): los ganadores recibieron , , y . Cuarto nivel (competidores con experiencia internacional o medallistas de oro en ediciones anteriores): se adjudicaron 1 medalla de oro, 1 de plata, 2 de bronce y 3 menciones de honor.

En la olimpiada participaron estudiantes de todas las regiones del país, quienes mostraron su ingenio, dedicación y pasión por las matemáticas. Todos enfrentaron dos eliminatorias antes de llegar a la ronda final, cuyos resultados se anunciaron el miércoles 26 de noviembre.

Durante la ceremonia, las autoridades destacaron el esfuerzo de los participantes y agradecieron el compromiso de los docentes tutores por su acompañamiento en cada fase del proceso.