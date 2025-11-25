Este será el último fin de semana largo en Costa Rica este 2025

El último fin de semana largo del 2025 será en diciembre. Conozca qué implica este feriado para su salario.

En lo que resta del 2025, solo quedan dos feriados nacionales, y uno de ellos permitirá a los trabajadores disfrutar de un fin de semana largo.

La fecha representa una oportunidad para descansar, pero también implica obligaciones específicas para los patronos si sus empleados deben trabajar ese día.

El lunes 1.° de diciembre se conmemora el Día de la Abolición del Ejército, un feriado de pago no obligatorio. Al caer lunes, permitirá el último fin de semana largo del año.

El jueves 25 de diciembre, día de Navidad, será el último feriado del 2025. Este sí es de pago obligatorio, por lo que todas las personas trabajadoras deberán recibir la remuneración correspondiente, ya sea que laboren o no.

¿Qué significa que un feriado sea de pago no obligatorio?

Quienes trabajen en centros de trabajo con pago mensual o quincenal, así como quienes laboren en comercio con remuneración semanal, deberán pagar un día sencillo adicional a los trabajadores que laboren el feriado. Además, si realizan horas extra, deberán recibir un pago triple por hora.

Si no trabajan, el salario no se verá afectado y se pagará de forma regular.

En el caso de personas que laboran en actividades no comerciales con pago semanal, el feriado se paga solo si se trabaja.