Este martes arranca construcción de dos nuevos puentes en Cartago

Obras en río Grande de Orosi inician el 28 de abril. Nuevos puentes tendrán dos carriles y beneficiarán a miles.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) informaron que este martes 28 de abril inicia la construcción de dos nuevos puentes sobre el río Grande de Orosi, ubicados en Palomo y Tapantí, en Paraíso de Cartago.

Las autoridades detallaron que las nuevas estructuras sustituirán los puentes actuales y formarán parte del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI).

Inicio de obras y primeras labores

Según el MOPT-Conavi, las primeras tareas incluyen movilización de equipo, señalización provisional, instalación de campamentos y movimientos de tierra.

Los trabajos se desarrollarán en horario de 6 a. m. a 5 p. m. Durante esta etapa, el tránsito no tendrá afectación significativa. El paso vehicular se mantendrá habilitado mediante los puentes existentes durante la mayor parte del proceso constructivo.

Las autoridades indicaron que, si se requieren regulaciones de paso, se comunicarán con antelación para que las personas usuarias tomen previsiones.

Características de los nuevos puentes

Las nuevas estructuras contarán con dos carriles, en contraste con los actuales que tienen solo uno. También incluirán acera peatonal y mejoras en los accesos.

El proyecto busca mejorar la conectividad y la seguridad vial en la zona. Las obras se extenderán hasta finales de este año.