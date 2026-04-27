El País

Este martes arranca construcción de dos nuevos puentes en Cartago

Proyectos en Paraíso de Cartago incluyen puentes de dos carriles y acera peatonal

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Por Damián Arroyo C.
Obras en río Grande de Orosi inician el 28 de abril. Nuevos puentes tendrán dos carriles y beneficiarán a miles.
Obras en río Grande de Orosi inician el 28 de abril. Nuevos puentes tendrán dos carriles y beneficiarán a miles. (MOPT/Cortesía)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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